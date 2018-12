Virtuele seks op Second Life leidde tot afpersing in de echte wereld

De zitting opende met een zaak waarin de virtuele en de echte wereld zich met elkaar vermengden. Het slachtoffer was actief op SecondLife, een fantasiewereld op internet waar mensen elkaar als avatars ontmoeten en dingen doen en bespreken die zij (meestal) in het echt niet doen. Zo had de avatar van het slachtoffer virtueel SM-contact met de avatar van de verdachte waarin hij de slaafrol had.

Daarbij wist de verdachte – een 47-jarige man uit Oploo (Noord-Brabant) – op slinkse wijze het telefoonnummer en adres van het slachtoffer te bemachtigen, evenals pikante foto’s die hij van de computer van het slachtoffer had gehaald. Vervolgens begon hij hem te chanteren. Het slachtoffer moest betalen. Zo niet, dan zou hij de foto’s plaatsen op een speciaal daartoe aangemaakte website onder de naam van het slachtoffer. De verdachte voegde ook daad bij woord en plaatste daadwerkelijk enkele foto’s. Hij dreigde dat er meer zouden volgen. En ook dat hij familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer op de website zou wijzen, tenzij het slachtoffer 1000 euro betaalde. Gisteren hoorde de verdachte 240 uur taakstraf tegen zich eisen (waarvan de helft voorwaardelijk).

Depressief

In de tweede zaak ging het onder meer om een identiteitsdiefstal die aan het rollen kwam na een uitzending van RTL Late Night uit december 2016. Ten einde raad vertelde een meisje uit Gouda daarin hoe iemand haar foto en naam van internet had geplukt en die misbruikte voor nep-accounts met een seksuele lading. Het meisje leed zo onder dit misbruik dat zij nauwelijks meer onder de mensen durfde te komen en depressief werd.

Politieonderzoek leidde naar een 20-jarige vrouw uit Zeist. Zij gebruikte de nep-accounts om zogenaamd tegen betaling seksuele diensten aan te bieden. Via hitsige chats verleidde zij mannen om voor camera te masturberen. De volgende stap was dan geen spannend afspraakje, maar chantage met het openbaar maken van de beelden. Tenzij er geld werd overgemaakt. Ze accepteerde ook cadeaukaarten. Tegen haar eiste de officier van justitievandaag 200 uur taakstraf (waarvan 80 uur voorwaardelijk).

Bonje met de baas

De derde zaak lag genuanceerder. Het ging om twee “werknemers” (een 48-jarige man uit Gouda en een 66-jarige Hagenaar) van een Haags bedrijf dat in financiële nood zou verkeren. Zij hadden onder andere daarover bonje met hun baas. De 48-jarige Gouwenaar was ontslagen en voerde een civiele rechtszaak tegen zijn baas voor een hogere ontslagvergoeding.

Om daarin sterker te staan gebruikte de 48-jarige gegevens afkomstig van de server van het bedrijf, terwijl hij al was ontslagen. Met behulp van zijn nog werkende inloggegevens wist de 66-jarige de hand te leggen op gegevens die de ontslagen man inbracht in de civiele zaak. Hoewel beiden vonden dat zij hiermee in hun recht stonden, vergeleek de officier van justitie die met ‘inbreken bij een notoire dief om deze het voordeel van zijn criminele activiteiten te ontnemen’.

Misbruik van inlognaam

Ofwel, niet iets wat je zomaar mag doen wat ook blijkt uit eerdere vonnissen. Die zeggen dat je inlognamen en wachtwoorden alleen mag gebruiken met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Tegen de 66-jarige eiste de officier 240 uur taakstraf (waarvan 80 uur voorwaardelijk) en tegen de 48-jarige 180 uur taakstraf (waarvan 60 uur voorwaardelijk). Het verschil lag voor de officier erin dat de 66-jarige veel vaker met dubieuze bedoelingen had ingelogd.

De uitspraak is over twee weken.