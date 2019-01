Consumentenbond laat nog eens 2700 nepwebshops uit de lucht halen

Chinese nepwebwinkels blijven een plaag voor Nederlandse consumenten. Tot die conclusie komt de Consumentenbond, die nog eens 3100 nieuwe malafide webshops uit China vond en er 2709 offline liet halen. Het totaal aantal websites dat de Consumentenbond in 2018 uit de lucht liet halen, komt hiermee op ruim 4500.

Bij het eerste onderzoek, in mei 2018, bleek al dat de criminelen hun nepwebshops bij een beperkt aantal bedrijven (registrars) registreert. Dat blijkt ook nu nog steeds zo te zijn. 86% van de op Nederland gerichte sites is ondergebracht bij het Indiase PDR of het Nederlandse Registrar.eu. Na een verzoek van de Consumentenbond hebben beide bedrijven de malafide sites offline gehaald.

Maatregelen

Openprovider, het bedrijf achter Registrar.eu, belooft vanaf begin 2019 alle binnenkomende aanvragen te scannen op verdachte kenmerken om zo de wildgroei aan malafide sites tegen te gaan. Ook SIDN, de stichting die alle .nl-websites beheert, gaat de strijd met de oplichters aan door de bezwaarprocedure voor verdachte sites vanaf januari 2019 terug te brengen van 35 naar 5 dagen. Hierdoor kunnen foute sites veel sneller uit de lucht worden gehaald.

Bij dit nieuwe onderzoek kreeg de Consumentenbond hulp van de bedrijven Dataprovider en Pointer, die met speciale systemen het web afspeuren naar verdachte webshops die eindigen op .nl of Nederlandstalig zijn.