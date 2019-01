Steeds meer Nederlanders gokken online

Ruim 1,8 miljoen Nederlanders gaven in 2018 aan weleens tegen betaling een online kansspel te spelen. Een toename van meer dan twintig procent ten opzichte van de laatste meting uit 2016. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction dat eind 2018 in opdracht van Holland Casino is uitgevoerd.

“Steeds meer Nederlanders spelen tegen betaling online. Terwijl er voor deze spelers wettelijk niets geregeld is. De meeste spelers beseffen niet dat ze volkomen illegaal en zonder enige wettelijke bescherming spelen”, aldus Erwin van Lambaart, CEO van Holland Casino. “In feite zijn die 1,8 miljoen spelers vogelvrij”.

Omvang van de markt

De totale ingeschatte omvang van de online kansspelmarkt is met bijna 600 miljoen euro in 2018 ongeveer gelijk gebleven aan de omvang die in 2016 werd gemeten. Over de activiteiten van de buitenlandse aanbieders in Nederland wordt geen belasting afgedragen. Daarmee loopt de Nederlandse Staat belastinginkomsten mis. Van Lambaart: “Online kansspelen zijn door de sterke digitalisering niet meer weg te denken in Nederland. Spelers gaan niet uit zichzelf stoppen en de buitenlandse aanbieders zullen die markt in Nederland zeker niet laten liggen”.

Regulering

De Eerste Kamer beslist volgende week over het reguleren van de online kansspelmarkt. Nu nog is tegen betaling online een kansspel spelen volstrekt illegaal. Uit het Motivaction onderzoek blijkt dat slechts een kwart van alle respondenten daarvan op de hoogte is. Verder tonen de resultaten aan dat het overgrote deel van alle respondenten liever speelt bij een aanbieder met een Nederlandse vergunning.

“Online spelers vinden een veilige en verantwoorde speelomgeving zelf dus ook heel belangrijk. Strenge maar faire regulering van de online markt is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde”, vervolgt Van Lambaart. “Daarbij is het belangrijk dat online spelers kort nadat de wetgeving van kracht wordt ook daadwerkelijk terecht kunnen bij veilig en verantwoord legaal aanbod”.

Betrouwbaar, veilig en verantwoord

Holland Casino heeft in de afgelopen ruim 40 jaar een internationaal geroemd preventiebeleid ontwikkeld. Van Lambaart: “Die zorgvuldig opgebouwde ervaring willen we online inzetten zodat ook daar de betrouwbaarheid van het spelaanbod altijd voorop komt te staan. En Holland Casino de norm kan zetten wat betreft veilig en verantwoord online spelen”.