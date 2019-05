Politie deelt opnieuw klap uit op Dark Web

De politie heeft met een internationaal onderzoek opnieuw een gevoelige klap uitgedeeld op het dark web. Het onderzoek begon bij de Nederlandse politie en het bleek de op een na grootste handelsplatform te zijn in harddrugs, malwaren en valse documenten.

De drie mannen achter ‘Wall Street Market’ hebben de Duitse nationaliteit en werden vorige week aangehouden in onder andere Kleve. Bij zoekingen werd geld, een vuurwapen en servers met data in beslag genomen. Het drietal wordt verdacht van witwassen en de handel in verdovende middelen.

Volgens de politie waren er veel Nederlanders actief. Hierdoor kwam het darkwebteam van de Landelijke Eenheid het platform op het spoor en schakelde de hulp van Duitse collega’s in.