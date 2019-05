Kosten internet en tv rijzen de pan uit

De tarieven voor internet en tv stijgen ook dit jaar weer bij KPN en Ziggo per medio 2019. 'Het is het vijfde jaar op rij dat de twee grootste internetproviders hun prijzen verhogen', zo meldt vergelijker Pricewise zaterdag.

17% gestegen sinds 2017

'Sinds 2017 zijn de prijzen voor alle internet- en tv-pakketten gemiddeld met zo’n 17% gestegen, dat is in totaal een stijging van bijna € 80,-. Gemiddeld gaat het in 2019 om een bedrag van ruim € 2,- per maand, zo’n € 20,- tot € 30,- op jaarbasis', aldus Pricewise.

Hoge netwerkinvesteringen

Bovendien verhogen beide providers de kosten voor bellen. Daartegenover staat dat de internetsnelheid van een aantal pakketten wordt verhoogd, soms wel tot 25%. Ook bij de verdwijnende providers Telfort en XS4ALL gaan de tarieven omhoog. Hier staan echter geen snelheidsverhogingen tegenover. Belangrijkste reden voor de tariefstijgingen is de hoge netwerkinvestering die nodig is om te voldoen aan het explosieve dataverbruik van Nederland. Bij de andere grote internet- en tv-provider, T-Mobile, zal er – behalve een inflatiecorrectie van 1,7% die eerder werd doorgevoerd – geen tariefverhoging plaatsvinden.

Vaste lasten

Hans de Kok, directeur Pricewise: 'De verhogingen van de tarieven voor de internet- en tv-pakketten zijn opnieuw aanzienlijk. Voor sommige pakketten staat daar een verhoogde snelheid tegenover, voor sommige pakketten niet. Het gaat om prijsstijgingen tot zo’n 6% en dat gaat om tientjes per jaar. Die extra kosten voor internet, tv en bellen komen bovenop de al forse vaste lasten die in 2019 stegen tot maar liefst zo’n € 7.000 ,- voor een gemiddeld huishouden.'