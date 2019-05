Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor mails van oplichters

Check of de afzender echt gerechtsdeurwaarder is

Via het nepbericht worden mensen onder grote druk gezet om een bedrag over te maken naar de rekening van de oplichter. Onder meer wordt gedreigd met een dagvaarding, beslaglegging op bankrekeningen of het blokkeren van het mailadres. Het bericht is met knippen en plakken in elkaar gezet. De afzender lijkt een deurwaarderskantoor te zijn, maar is dat niet.

Otter, KBvG: “Ontvangers van de nepberichten kunnen op www.registergerechtsdeurwaarders.nl checken of de afzender écht een gerechtsdeurwaarder is.”

Checklist op website KBvG

“We vinden het belangrijk om burgers, opdrachtgevers maar ook onze leden gerechtsdeurwaarders te helpen om deze malafide praktijken via e-mail, sms of via WhatsApp te herkennen. Daarom hebben we een ‘Dossier e-mail & sms-oplichting’ op onze website gezet.”