Consumentenbond: Android-smartphones krijgen te weinig updates

Dure smartphones

Onderzoekers van de Consumentenbond noteerden van alle toestellen die ooit voor een test zijn aangeschaft welke updates ze kregen en hoe lang het duurde voordat de updates werden verstrekt. Dure (top)smartphones blijken meer en sneller updates te ontvangen dan goedkopere toestellen van dezelfde fabrikant.

Creatief

Daarnaast springen veel fabrikanten creatief om met updatebeloftes door hun toestellen met een oude Android-versie op de markt te brengen. Die telefoons krijgen kort na ingebruikname een versie-update, waardoor de belofte al voor een deel is ingelost.

Helemaal geen updates

Gebruikers van de Redmi-toestellen van Xiaomi komen er het meest bekaaid vanaf. Van de toestellen in deze reeks kreeg alleen de 5 Plus een versie-update. De andere toestellen kregen de afgelopen 4 jaar helemaal geen versie-updates.

Huawei

Ook Huawei brengt relatief weinig updates uit. Geen enkel toestel kreeg meer dan 1 versie-update. Samsung laat het aantal updates mede afhangen van het verkoopsucces. En Sony stopt naar verwachting al na ongeveer 1,5 jaar met het updaten van zijn Xperia XA-serie.

iPhones

Apple laat zien dat het ook anders kan. Alle telefoons die sinds 2009 zijn uitgebracht, kregen minimaal 3 versie-updates en de iPhone 5S kreeg er zelfs 5. Helaas is dit geen garantie voor de toekomst: het bedrijf doet geen updatebeloftes voor zijn toestellen.

Minimaal 4 jaar

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is niet te spreken over de willekeur van fabrikanten. ‘Updates zijn onmisbaar voor een veilig gebruik van je telefoon. De prijs van een toestel mag niet bepalen of je wel of geen updates krijgt. Iemand die niet de duurste telefoon kan of wil betalen, moet zijn toestel ook gewoon veilig kunnen gebruiken. Wij vinden dat fabrikanten al hun toestellen tot minimaals 4 jaar na de eerste verkoopdag in Nederland van updates moeten voorzien.’