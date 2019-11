Hoe beperk je welke bedrijven je internetactiviteit tracken?

Met het groeiende bewustzijn van de consument over dataveiligheid op het internet, zijn producenten van internetbrowsers ook steeds beter in staat om zelf tools te ontwerpen die je dataveiligheid moeten beschermen. Door de vele instellingen en tools die deze ontwikkelaars aanbieden, kan het wel lastig zijn om precies te achterhalen hoe je de privacy instellingen op een dusdanige manier moet inrichten om veilig over het internet te surfen. In dit artikel geven we hier wat meer tekst en uitleg bij.

Welke instellingen zijn belangrijk?

Het is allereerst belangrijk om te vermelden dat veel browsers normale instellingen en geavanceerde instellingen aanbieden. Dit zijn dan vaak ook de instellingen die interessant zijn als je je privacyinstellingen wilt wijzigen. Ook het gebruik van een VPN is daarbij belangrijk, zoals bijvoorbeeld een VPN voor Chrome. Een zoekactie als ‘VPN Chrome’ kan daarbij al wonderen doen, maar daar komen we later nog op terug.

Cookies

De belangrijkste instelling die beperkt welke bedrijven je internetactiviteit kunnen bijhouden, is de setting betreffende cookies. Cookies zijn als het ware kleine stukjes tekst en code die door de website op je computer worden achtergelaten. Deze stukjes tekst en code helpen de website om bepaalde dingen te achterhalen, bijvoorbeeld je locatie of producten die je in de winkelmand hebt gelegd bij je vorige bezoek.

Je kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren, maar dit zorgt er dan weer voor dat je telkens je instellingen op die website opnieuw moet configureren elke keer als je de website weer bezoekt. Het is echter wel belangrijk om de zogenaamde ‘third-party cookies’ uit te zetten. Deze cookies worden vooral gebruikt door advertentiewebsites en bouwen een profiel op uit alle bezoeken die je op het internet doet. Hierdoor krijg je vaak de gepersonaliseerde advertenties te zien. Deze zijn dan gebaseerd op websites die je bezocht hebt, zoals schoenen, kleding of vliegtickets.

Advertenties

Ook advertenties kunnen geblokkeerd worden in je instellingen. Google maakt het je echter niet gemakkelijk. Het is namelijk niet mogelijk om deze instellingen te blokkeren in je webbrowser. Je moet daarvoor je Google-account zelf openen en hier een aantal instellingen wijzigen. Hoewel je veel aspecten kunt blokkeren, word je activiteit nog steeds gelogd wanneer je bijvoorbeeld gebruikmaakt van Google Maps en YouTube.

Als je eens kritisch kijkt naar zowel het gebruik van cookies als advertenties, kom je er al snel achter dat je met een aantal kleine aanpassingen, je privacy sterk kan verbeteren. Dit gaat je helpen om bedrijven minder te weten te laten komen over je internetgebruik. Er zijn echter ook nog andere maatregelen die je kunt nemen om je privacy te vergroten.

Maak gebruik van een VPN

Een VPN is erg handig als je wilt voorkomen dat bedrijven je activiteit op het internet tracken. Deze biedt namelijk een aantal mooie voordelen als je op het internet surft. Dit is namelijk vele malen veiliger. Wanneer je bijvoorbeeld data naar het internet stuurt, doe je dit niet via je eigen IP-adres. Je computer maakt bij een VPN namelijk verbinding met een server die een eigen IP-adres heeft. De data die je het internet op stuurt, worden via deze server verzonden. Hierdoor kunnen bedrijven dus niet achterhalen waar jij je ergens bevindt.

Daarnaast is dit ook waar wanneer je data ontvangt. Dit gebeurt ook op een versleutelde manier, waardoor bedrijven geen concreet IP-adres hebben waar ze de data naartoe kunnen verzenden. Kijkend naar de cookies waar we het eerder over hebben gehad, kunnen bedrijven dus geen stukjes tekst en code op je computer schrijven. Hierdoor kunnen ze dus jouw internetgedrag niet bijhouden.

Daarbij hebben bedrijven ook niet de mogelijkheid om je toegang tot bepaalde data te ontzeggen op basis van jouw geografische locatie. Doordat je namelijk verbinding maakt met de externe server, denkt de website dat jij je op dat moment op de locatie van de server bevindt. Hierdoor kun je gewoon de data raadplegen op de website, zonder dat de eigenaar van de website je de toegang tot de content kan ontzeggen.

Hoe kom ik aan een goede VPN?

Een goede VPN is vrij gemakkelijk te vinden. Je kunt kiezen tussen een betaalde en een gratis VPN, waar in veel gevallen de gratis VPN al voldoende is. Maak je veel gebruik van Google Chrome, dan is een simpele zoekactie als ‘VPN Chrome’ vaak al voldoende om een goede VPN-aanbieder te vinden. Dit gaat de veiligheid waarmee jij over het internet surft sterk vergroten.

Zoals je leest zijn er dus een aantal belangrijke stappen die je kan ondernemen om te voorkomen dat bedrijven al jouw internetactiviteit kunnen bijhouden. Door het installeren van een VPN en eens te kijken naar de instellingen van je cookies en advertenties, kun je je privacy al sterk verbeteren.