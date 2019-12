Betekent internet de ondergang van het traditionele televisie abonnement?

Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is een eindeloze bron van informatie, informatie die we dankbaar opzoeken via zoekmachines. Ook onze boodschappen, kleding en overige artikelen kopen we via het wereldwijde web. Hierdoor verandert de maatschappij aanzienlijk. Er zijn mensen die het verdwijnen van fysieke winkels in het straatbeeld ook toeschrijven aan de opkomst van online shops. Internet heeft ook effect op onze vormen van ontspanning, waaronder de manier waarop we televisie kijken. Gaat het straks zelfs zo ver dat we geen standaard abonnement meer nodig hebben voor televisie? Op welke manieren kunnen we televisie kijken via internet?

Programma’s vooruit kijken

RTL XL was een premium dienst van RTL. Voor een klein bedrag kon je hier programma’s terugkijken van de Nederlandse televisiezender. In 2018 werd bekend dat RTL XL per eind augustus van dat jaar zou ophouden met haar individuele aanbod en zou worden samengevoegd met de streamingdienst Videoland. Videoland was te vergelijken met Netflix, alleen dan gericht op de Nederlandse markt. Tegenwoordig kun je met een abonnement op Videoland niet alleen films en series kijken, maar ook RTL programma’s terugkijken en in sommige gevallen zelfs vooruitkijken. Kijk je hoofdzakelijk naar deze zender, dan kun je zeker zonder een regulier televisieabonnement.

Sport kijken

Er zijn verschillende sportzenders waar we onze favoriete sporten op kijken. Denk aan Fox Sports, Ziggo Sport en Eurosport. Een andere, zeer vooruitstrevende manier, van het kijken naar sport, is DAZN. DAZN is het eerste netwerk voor sport, wereldwijd. DAZN in Nederland (Da Zone) kan gekeken worden met behulp van VPN. Met VPN omzeil je geoblocking zodat je alsnog gebruik kunt maken van DAZN. Het aanbod van DAZN wordt gebaseerd op basis van het land waarin je woont. Door de VPN verbinding te gebruiken, heb je dus toegang tot alle sporten van over de hele wereld.

Netflix

Netflix is wereldwijd een daverend succes. Voor sommige mensen staat er zoveel content op de streamingdienst dat er geen normale televisie meer wordt gekeken. De content verschilt ook hier weer van land tot land. Wat over het algemeen wel in ieder land hetzelfde is, zijn de Netflix Originals. Voorbeelden van populaire Netflix originals zijn Orange is the New Black, Riverdale en Stranger Things.

Netflix voegt regelmatig nieuwe content toe, maar er wordt ook regelmatig content verwijderd. Welke content toegevoegd en welke verwijderd wordt, is voor een groot deel afhankelijk van de licenties die Netflix krijgt. Deze licenties staan voor de toestemming die de eigenaar van de content aan Netflix geeft om deze uit te zenden. De licentie is vaak voor een bepaalde tijd geldig.

Disney+

Disney+ is het groentje onder de streamingdiensten. Liefhebbers van Disney werden razend enthousiast van de komst van Disney+. Op Disney+ zie je alle films, tekenfilms en series die onder de vlag van Disney vallen. Na een vrij lange proefperiode, waarbij de test als eerste in Nederland plaatsvond, is de dienst nu succesvol gestart.