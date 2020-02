Nederlander laat digitale voordeur wagenwijd openstaan

Het aantal slimme apparaten in Nederland groeit. Acht op de tien mensen die thuis slimme apparaten hebben, zijn zich ervan bewust dat deze apparaten gehackt kunnen worden. Toch handelen de meeste mensen daar niet naar. Zo stelt meer dan de helft van de Nederlanders updates uit of vergeet zij updates uit te voeren, blijkt uit nieuw onderzoek. “Deze houding geeft criminelen de gelegenheid digitaal bij je in te breken en gegevens te stelen,” stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Daarom voert het ministerie de campagne ‘Doe je updates’.

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft een of meerdere slimme apparaten in huis, zoals een smart tv, slimme thermostaat of slimme speaker. “Hoewel mensen weten dat slimme apparaten gehackt kunnen worden, gaan zij te vrijblijvend om met updates”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer. Uit het onderzoek blijkt dat mensen hun slimme apparaten niet updaten, omdat zij daar geen tijd voor of zin in hebben of omdat zij het gedoe vinden.

“Ik wil dat mensen zichzelf beter beschermen tegen internetcriminelen. Daarom roept de campagne op slimme apparaten in huis direct te updaten en geven we daarover tips. Tegelijkertijd werk ik aan een wetsvoorstel om updates te verplichten.”

Het kan iedereen overkomen

Eén op de zes Nederlanders verwacht niet dat internetcriminelen via hun slimme apparaten digitaal zullen inbreken, zo komt uit het onderzoek naar voren. Zij denken dat hun data niet interessant is. “Dat is een misvatting. Naar jouw privégegevens zijn internetcriminelen wel degelijk op zoek,” bevestigt onderzoeker en cyberveiligheidsexpert Chris van ’t Hof. “Met een scan van je id-bewijs kunnen zij bijvoorbeeld een auto op jouw naam huren.”



Chris van ‘t Hof drukt mensen op het hart hun slimme apparaten altijd direct te updaten. “Naast nieuwe functies bevatten updates vaak belangrijke beveiligingsoplossingen. Installeer je die niet, dan raakt de software verouderd en kunnen criminelen via fouten in verouderde software digitaal bij je inbreken. En zo je gezin begluren, privégegevens stelen of je apparaat kapotmaken. Door software-updates direct te installeren, verklein je de kans daarop.”

Wetsvoorstel

De Rijksoverheid consulteert op dit moment over een wetsvoorstel in navolging van Europese regelgeving. Het voorstel is om verkopers te verplichten om software- en beveiligingsupdates aan te blijven bieden voor slimme apparaten, zoals smart tv’s, printers, camera’s, babyfoons en slimme horloges. Consumenten kunnen slimme apparaten daardoor langer en veiliger gebruiken.

Twee derde van de mensen die slimme apparaten gebruikt vindt het een goed idee dat het kabinet het aanbieden van software- en beveiligingsupdates op slimme apparaten wil verplichten, blijkt uit onderzoek.