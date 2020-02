Nu ook online aangifte van cybercrime

Uit meerdere onderzoeken en enquêtes is gebleken dat de aangiftebereidheid voor cybercrimedelicten lager ligt dan bij traditionele criminaliteit.

Online aangifte

Om de cybercrime-aangifte laagdrempeliger te maken, kunnen burgers op politie.nl nu online aangifte doen van helpdeskfraude. Van deze vorm van cybercrime kwamen in 2017 negentienhonderd meldingen en aangiftes binnen. In 2018 waren dat 1600 meldingen en aangiftes en in 2019 ligt dat ongeveer op hetzelfde niveau.

Helpdeskfraude

Om daders te pakken, hun werkwijze te verstoren of preventiecampagnes op te zetten, is het belangrijk dat de politie zoveel mogelijk actuele informatie binnenkrijgt. Bij helpdeskfraude ziet de politie bijvoorbeeld steeds vaker dat er nu ook Nederlandstalige mensen bellen, niet meer alleen Engelstalige. Achter dit soort veranderingen in de werkwijze van cybercriminelen komt de politie alleen als er genoeg aangiftes binnenkomen.

Ransomware

Een volgende stap is dat het mogelijk wordt om online aangifte te doen van nog veel meer vormen van cybercrime. Ransomware wordt het volgende delict waarvan u online aangifte moet kunnen gaan doen. Ook hier heeft de politie baat bij zoveel mogelijk aangiften om daders beter te kunnen opsporen, maar ook om meer te kunnen doen aan verstoren en preventie. Denk bijvoorbeeld aan de website Nomoreransrom.org, waarop sleutels van verschillende soorten ransomware staan, waarmee zonder criminelen te betalen een computer of bestanden weer toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Aanpak cybercrime

Wanneer er voldoende aanleiding en bewijs is, kunnen we daders van cybercrime opsporen en vervolgen. Als we niet direct een opsporingsonderzoek kunnen starten, is uw aangifte nog steeds heel belangrijk. Want we verzamelen en analyseren informatie uit aangiftes altijd. Daarmee onderzoeken we op welke manier we samen met bedrijven cybercrime het beste kunnen bestrijden. En inzicht in alle cybercrime-misdrijven helpt ons zowel de daders te pakken als het juiste preventiemateriaal te maken.