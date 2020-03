Zo kun je veilig gebruik maken van openbare wifi-netwerken

Openbare wifi-netwerken zijn ontzettend handig wanneer je bijvoorbeeld geen data meer hebt of iets moet doen dat veel data kost. Ze zijn tegenwoordig ook nog eens overal te vinden: in de trein, in vrijwel elk café, in de winkel en op het vliegveld. Helaas weten we allemaal dat het gebruik van openbare wifi-netwerken ook riskant kan zijn. Zo maken hackers regelmatig “neppe” hotspots en zijn veel openbare wifi-netwerken niet beveiligd. Daarom delen we vandaag een aantal tips om veilig gebruik te maken van openbare wifi-netwerken.

1. Gebruik altijd slimme wachtwoorden

Wachtwoorden kunnen ontzettend vervelend zijn. Je hebt ze bijna overal voor nodig en er zijn vaak verschillende eisen voor. Toch is het bedenken van slimme wachtwoorden ontzettend belangrijk. Door een slim wachtwoord te bedenken maak je het namelijk een stuk lastiger voor hackers. Ben je het overzicht even kwijt? Dan kun je altijd gebruik maken van een veilige wachtwoordbeheerder.

2. Maak gebruik van een VPN

Een van de beste oplossingen voor mensen die regelmatig gebruik maken van openbare wifi-netwerken is het downloaden van een VPN. Een VPN, ofwel Virtual Private Network, kun je zien als een soort veilige tunnel tussen jouw apparaat en het wifi-netwerk. Hierdoor worden jouw persoonlijke gegevens beschermd en kunnen deze niet zo snel worden achterhaald door mensen met slechte bedoelingen.

3. Controleer altijd het wifi-netwerk

Omdat het maken van neppe wifi-netwerken een van de manieren is waarop hackers hun werk doen, is het ontzettend belangrijk om altijd te checken of je wifi-netwerk wel echt is. Vraag dus altijd na of de plek waar je bent wifi hebt en wat de naam daarvan is. Zo voorkom je dat je op een nep netwerk inlogt en jouw gegevens worden gestolen.

4. Download een antivirus

Een antivirus kan malware dat je systeem binnen probeert te dringen helpen detecteren. Door altijd de meest recente versie van een antivirussoftware op jouw apparaat te hebben weet je meteen wanneer er verdachte dingen op jouw apparaat gebeuren en kun je direct actie ondernemen. Wil je weten welke virusscanner voor jou het beste is kijk dan naar de vergelijkingstest van de Consumentenbond.

5. Gebruik je eigen databundel (3G/4G)

De allerbeste manier om cybercriminaliteit op openbare netwerken te voorkomen is natuurlijk het gebruiken van je eigen databundel. Moet je toch echt gebruik maken van een openbaar netwerk? Zorg er dan altijd voor dat je geen belangrijke informatie deelt.

6. Check of de website beveiligd is

Om te checken of een website beveiligd is moet je even naar de URL van de website kijken. Als voor de URL “https” en een slotje staat, dan is de website beveiligd. Zie je dit niet voor de URL staan? Ben dan extra voorzichtig met wat je deelt.