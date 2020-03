Wholesale-IPTV.nl biedt Internet Service Providers en resellers uniek IPTV-aanbod

Tegenwoordig zijn er veel aanbiedingen van resellers op het gebied van internet en telefonie maar voor televisie is het aanbod nog sterk beperkt. Daar komt nu verandering in met de komst van Wholesale-IPTV.nl.

Unieke samenwerking

'Met Wholesale-IPTV.nl is er volop keuze als het gaat om het aanbod van televisie', vertelt Emile Kouer van Wholesale-IPTV.nl. Dit is mogelijk door de unieke samenwerking tussen Wholesale-IPTV.nl en Joyne die verantwoordelijk is voor het ruime televisieaanbod. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor resellers die nu dus ook een goed tv-pakket aan hun klanten kunnen aanbieden.

IPTV

Internet Protocol TeleVision (IPTV) is een verzamelnaam voor diensten en toepassingen die tv-kijken over het internetprotocol mogelijk maken. Hier wordt een breed scala aan verschillende technieken voor gebruikt, zoals (de)compressie algoritmes voor beeld en geluid, multicast routering en p2p-protocollen. IPTV staat los van video on demand en interactieve televisie.

Set-top-box

De set-top-boxen van Wholesale-IPTV.nl functioneren op iedere internetaansluiting in Europa. Consumenten hebben deze settopbox nodig om IPTV te kunnen ontvangen. De settopbox zet de IPTV-signalen om naar een tv-signaal via een HDMI-interface. Een decoder die MPEG-2 decodeert is eenvoudiger en dus goedkoper dan een MPEG4-decoder. Ook is het mogelijk om via een app op je televisie, tablet of smartphone IPTV te ontvangen.

Word ook reseller

Wholesale-IPTV.nl biedt de tv-pakketten aan voor resellers zoals internetservice providers, satellietproviders, glasvezelproviders etc. Wholesale-IPTV.nl werkt samen met Joyne TV om als vrijwel de enige aanbieder legale IPTV aan te bieden voor resellers. 'Uniek in zijn soort, omdat je bij Wholesale-IPTV.nl niet verplicht bent ook een netwerk verbinding erbij af te nemen. Ons signaal wordt over het normale internet verstuurd aan de eindklant. Dit is mogelijk omdat er gebruik wordt gemaakt van een Digital Rights Management (DRM) encryptie. Wholesale-IPTV.nl is ideaal voor Internet Service Providers (ISP), maar ook voor de resellers op het MKB en particulieren', aldus Emile Kouer.