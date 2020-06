Vijf verdachten aangehouden in cyberonderzoek met meer dan 200 aangiften

In een omvangrijk onderzoek naar cybercriminaliteit met meer dan 200 aangiften door – veelal oudere – slachtoffers en diefstal van ruim vier miljoen euro, zijn de afgelopen weken vijf personen aangehouden. Zij worden verdacht van oplichting, computervredebreuk en witwassen. De verdachten zitten in voorarrest en zullen zich naar verwachting eind van dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden.

De verdachten benaderden bewust oudere mensen. Zij deden alsof ze medewerkers van de bank waren. Ze adviseerden de slachtoffers hun geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen. Omdat het overboeken van de geldbedragen de verdachten niet snel genoeg ging, kregen de slachtoffers het advies teamviewer te installeren. Vervolgens hielpen de verdachten deze oudere mensen het geld over te boeken van hun bankrekeningen. Deze veelal ouderen dachten hun geld veilig onder te brengen op ‘kluisrekeningen’, maar in werkelijkheid kwam hun geld terecht op rekeningen van zogenoemde ‘geldezels’. De bedragen die zo werden gestolen, varieerden van 10.000 tot zelfs 100.000 euro.

Aanhoudingen

Op 18 mei werden de eerste twee verdachten in dit onderzoek aangehouden, een 21-jarige man uit Amersfoort en een 30-jarige man uit Veendam. Bij de doorzoekingen in hun woningen werd een groot geldbedrag, dure merkkleding en auto’s, sim-kaarten, telefoons en computers in beslag genomen. De derde verdachte, een 23-jarige man uit Veendam, werd op 27 mei aangehouden. Vervolgens werden op dinsdag 2 juni nog twee verdachten aangehouden, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Hilversum. Ook bij hen werden geldbedragen en dure merkkleding in beslag genomen. Alle vijf de verdachten zitten nu in voorarrest. De feiten waarvan zij worden verdacht zijn oplichting, computervredebreuk, en witwassen. Het onderzoek is nog niet afgerond, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.