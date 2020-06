Criminelen maakten 15 miljoen winst met illegale streamingdienst

15 miljoen euro winst

Naar schatting 2 miljoen klanten hebben sinds de actie geen toegang meer tot hun illegale video's. Ze konden tegen een kleine vergoeding tot zo'n 40.000 televisiezenders, films en online videodiensten bekijken zoals Netflix, Amazon en HBO. 'Omdat het signaal illegaal werd afgetapt kon de organisatie naar schatting zo'n 15 miljoen euro winst maken', aldus het OM.

Servers verspreid over Europese landen

Servers om de video's aan te bieden stonden verspreid over verschillende landen. In totaal zijn 50 servers opgedoekt, in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Zweden, Tsjechië, Polen en Spanje. In Spanje, Denemarken, Zweden en Duitsland werden in totaal 11 verdachten opgepakt. De actie was het resultaat van een internationale samenwerking met een belangrijke bijdrage van de IRC's (Internationale Rechtshulp Centrum) in Den Haag, Amsterdam, Midden-Nederland, Oost-Nederland en Zeeland-West-Brabant, onder toezicht van Eurojust.