Rotterdammer showde vuurwapen online

Een 37-jarige Rotterdammer showde zaterdagavond live op sociale media zijn vuurwapen aan zijn volgers. Waar hij echter niet op had gerekend was dat de politie ook meekeek, direct doorpakte en de woning van de man binnenviel.

Livestream

Op de livestream zagen agenten dat de man een vuurwapen in zijn handen had en dat doorlaadde. Op enig moment klonk er ook een schot. Voor de politie meer dan genoeg reden om direct in te grijpen. De agenten wisten het adres van de 37-jareoge Rotterdammer te achterhalen en op grond van de Wet Wapens en Munitie werd de woning betreden en de man aangehouden. Bij de doorzoeking van de woning vonden agenten enkele hulzen. Het vuurwapen werd nog niet aangetroffen. De verdachte werd ingesloten voor nader verhoor. De politie stelt vandaag een nader onderzoek in.