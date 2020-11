Google weert advertenties dubieuze bemiddelingssites na kritiek Consumentenbond

De bemiddelingssites dienen tegen betaling namens hun klanten aanvragen in bij de overheid. Bijvoorbeeld voor verklaringen omtrent gedrag, zorg- of huurtoeslagen of het overschrijven van een kenteken in het RDW-register. Maar de bemiddelaars zijn veel duurder dan de officiële loketten, die in sommige gevallen zelfs gratis zijn.

Overbodig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Het gaat hier om volstrekt overbodige diensten. Consumenten zouden veel geld kunnen besparen door de aanvragen zelf in te dienen. Daarvoor hoeven ze alleen maar bij het juiste loket uit te komen. Maar dat gebeurt nu niet omdat deze bemiddelaars de officiële loketten met hun advertenties verdringen in de zoekresultaten. Ik ben dan ook blij dat Google actie onderneemt en hier een stokje voor steekt."

Mijd advertenties

De Consumentenbond adviseert om niet te klikken op de advertenties boven in de zoekresultaten. Consumenten die twijfelen of ze met een overheidssite te maken hebben, kunnen het beste zoeken naar woorden als ‘bemiddelingssite’ of ‘intermediair’. Staan die op de site, dan is het geen overheidssite. Consumenten die moeite hebben met het indienen van een aanvraag, kunnen het beste hulp vragen bij de gemeente, kinderopvang of vakbond.