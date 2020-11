Dit zijn de belangrijkste smartphonetrends van 2020

Hoewel we zelf dit jaar misschien wat meer stil hebben gezeten, hebben de trends in smartphoneland dat zeker niet gedaan. De ontwikkelingen van ons meest gebruikte stukje techniek volgen elkaar in een rap tempo op. Heb je het niet allemaal kunnen bijhouden? Dit zijn de belangrijkste smartphonetrends voor dit jaar.

De opvouwbare telefoon

Je hebt ‘m waarschijnlijk nog niet in het straatbeeld gespot, maar het zit er toch echt aan te komen. De eerste opvouwbare telefoons zijn in de Verenigde Staten al over de toonbank gegaan. Samsung was de eerste die de lancering aandurfde. En zoals het met elke pionier gaat, gaat dat niet helemaal vlekkeloos. De reacties op de telefoons zijn wisselend: de telefoons zouden zwaar zijn, en we zijn er collectief nog niet helemaal over uit wat een opvouwbaar scherm nou echt toevoegt. Het prijskaartje van bijna 1800 euro dat daarbij komt kijken, maakt de opvouwbare smartphone nog niet de nieuwe standaard in smartphoneland.

De verwachting is dat volgend jaar ook merken als Huawei, LG en Motorola hun ‘foldable phones’ zullen lanceren. Zit jij er met smart op te wachten?

Smartwatches maken je smartphone compleet

Smartphones klaarstomen voor supersnel 5G internet

Nog sneller internet, kan dat? Ja, en het komt! Oké, 5G is praktisch gezien nog niet beschikbaar dit jaar, maar in Nederland wordt sinds dit jaar de techniek alvast uitgerold, zodat we in 2022 razendsnel online kunnen gaan. De meeste nieuwe smartphones die nu verkocht worden zijn al klaar voor de overstap. Ben jij dat ook?

Dankzij de eSIM heb je geen simkaart meer nodig

Steeds meer smartphones ondersteunen eSIM. Dat maakt overstappen een stuk eenvoudiger. Je hoeft niet meer te wachten tot er een fysiek kaartje in de brievenbus valt. Bovendien kun je dankzij deze technologie als het ware twee simkaarten tegelijk gebruiken: hello dual SIM! Ideaal voor wie veel reist buiten Europa.

Welke trend vind jij het handigst?

Dit jaar draaide minder om gekke designs of wie de dunste smartphone kon maken, maar meer om het optimaliseren van de gebruikerservaring voor smartphonegebruikers - iedereen dus. Welke van de bovenstaande trends is jouw favoriet?