Consumentenbond naar rechter om Google-zaak

De Consumentenbond diende in 2018 een klacht en een handhavingsverzoek bij de AP in tegen Google. Twee jaar later heeft de toezichthouder daar nog altijd geen besluit over genomen. Ook op herhaalde verzoeken om informatie ging de AP inhoudelijk niet in.

Verschuilen

De AP verschuilt zicht steeds achter de Ierse toezichthouder, die heeft de leiding genomen in het onderzoek. Maar volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond is dat niet terecht. ‘Op nationaal niveau is de AP gewoon aan zet, maar die blijft op zijn handen zitten. En wij horen niets. Zelfs op eenvoudige vragen over het proces krijgen we geen antwoord.

Iedere 3 maanden scheept de toezichthouder consumenten opnieuw af met een nietszeggend, 3-regelig briefje. Ik vind dat stuitend. Ik ken geen enkele rechtsgang waar je 2 jaar lang in de wachtkamer zit, zonder ook maar iets wezenlijks te horen. Er moet echt iets gebeuren. En daarom stappen we naar de rechter.’

Politiek

De lange doorlooptijd leidt bij Molenaar ook tot twijfels over het functioneren van het huidige Europese 1-loketsysteem. ‘Het zou efficiënter moeten zijn, maar voorlopig werkt het alleen maar averechts.

De Ierse toezichthouder is een eigen onderzoek gestart waarvan volstrekt onduidelijk is wat de reikwijdte is. Hoe lang dat gaat duren en hoe het zich verhoudt tot de klachten die wij en de andere consumentenorganisaties hebben ingediend. En ook daar blijven de antwoorden op onze vragen uit. En intussen kan Google zijn gang blijven gaan. Het wordt tijd dat de politiek zich hier mee bemoeit.’