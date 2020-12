Ruim 20.000 internetfraudeurs aangehouden tijdens internationale actie Interpol

In de maanden september, oktober en november zijn ion 35 verschillende landen meer dan 20.000 mensen opgepakt tijdens een internationale actie tegen oplichting via telefoon en internet. Dit meldt Interpol woensdag.

Op meer dan 10.000 locaties werden zoekingen gedaan en werden 310 bankrekeningen bevroren met een gezamenlijke waarde van 127,5 miljoen euro dat vermoedelijk verkregen is door criminele activiteiten.

De meeste personen worden verdacht van ‘social engeineering’, waarbij ze mensen dusdanig werden gemanipuleerd om bankgegevens en paswoorden te geven waardoor de criminelen van het geld van hun slachtoffers konden profiteren.

De meeste oplichtingen werden gedaan via e-mails waarbij zakendeals werden voorgesteld of waren personen slachtoffer van romantische of seksuele oplichting. Hierdoor konden ze persoonlijke gegevens van hun slachtoffers weten te bemachtigen.