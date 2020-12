Jongeren willen zo snel mogelijk een reactie op hun socialmediaberichten

Een meerderheid van de jongeren ervaart veel sociale druk bij het gebruik van social media. Ze zijn zeer actief bezig met het checken of hun berichten al gelezen of geliked zijn, blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert.

Social media zijn niet meer weg te denken uit het leven van de Nederlandse jongeren. Zij zitten elke dag meerdere uren op socialmediaplatforms als WhatsApp, Instagram en Snapchat. Eerder dit jaar deed TeamAlert kwalitatief onderzoek naar hoe jongeren deze apps gebruiken en welke regels er voor gelden. Uit dat eerdere onderzoek kwam onder meer naar voren dat de sociale status van jongeren erg belangrijk is op social media en dat de jongeren heel snel op elkaar moeten reageren.

Niet reageren ‘not done’

TeamAlert heeft de uitkomsten van deze eerdere onderzoek kwantitatief getoetst. Uit het onderzoek, met 1043 deelnemers, komt naar voren dat een meerderheid van de jongeren meerdere keren per dag hun social media controleren. Ze checken vaak of mensen al op hun berichten hebben gereageerd en vinden het ‘not done’ als berichten wel al gelezen worden en er niet op wordt gereageerd. De helft van de ondervraagde WhatsApp-gebruikende jongeren wil bijvoorbeeld binnen een half uur een reactie op hun berichten ontvangen en een kwart zelfs binnen vijf minuten. Daarnaast gebruiken vier op de vijf jongeren de blauwe vinkjes, om te kunnen kijken of iemand jouw berichten al heeft gelezen.

Verder blijkt dat drie van de vijf WhatsApp-gebruikers niet zonder de applicatie te kunnen. Hetzelfde geldt voor de app Instagram: ook daar vinden drie van de vijf gebruikers de app onmisbaar in hun leven. Bij Snapchat liggen deze cijfers wat lager, daar kan de helft van de gebruikers niet leven zonder de app. De meerderheid van de ondervraagde jongeren voelt zich ook onrustig wanneer zij niet hun social media kunnen checken. Dit geldt voor drie op de vijf jongeren bij Instagram en twee op de drie jongeren bij Snapchat.

Social media in verkeer

Het gebruik van social media onder jongeren en de druk die jongeren daarbij voelen, zorgt er ook voor dat zij hun telefoon soms in ongepaste situaties gebruiken, bijvoorbeeld als zij op de fiets zitten. Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de vijf jongeren wel eens gebruik maakt van WhatsApp, terwijl zij op de fiets zitten. Hierdoor zijn zij afgeleid in het verkeer, dat gevaarlijke situaties kan opleveren.

De constante druk om zo snel mogelijk te reageren op socialmediaberichten kan stressvol zijn voor jongeren, waardoor zij zich mentaal slechter kunnen voelen. TeamAlert wil de jongeren helpen en zal volgend jaar een campagne over verantwoord telefoongebruik onder jongeren ontwikkelen. Deze campagne wordt gelanceerd in september 2021.