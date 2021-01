Nederlander kiest smartphone boven slimme speaker

Smartphone als afstandsbediening

Nederlandse huishoudens bezitten steeds meer slimme producten. Hierdoor wordt de behoefte aan een centraal besturingssysteem ook steeds groter. De smartphone is volgens de meeste consumenten het beste apparaat hiervoor (39%). Op geruime afstand volgen de traditionele afstandsbediening (8%) en de tablet (7%). De slimme speaker vinden we pas terug op plaats vier met een voorkeur van 6%.

Spraakbesturing nog niet omarmd

Het merendeel van de Nederlandse consumenten is nog niet overtuigd van spraakbesturing van apparaten. Ongeveer een derde (32%) staat negatief tegenover spraakcommando’s en bijna de helft (45%) van Nederland staat er neutraal in. De groep die positief is (22%) over deze nieuwe ontwikkeling bestaat voornamelijk uit mannen en 18- tot 49-jarigen.

Smart Home blijft groeien

Inmiddels zijn al meer dan twee op de vijf huishoudens (42%) in het bezit van één of meerdere smart home producten. Ten opzichte van 2018 is dit aandeel gestegen met 6 procentpunt. De smart home markt blijft dus groeien. De populairste smart home producten zijn slimme thermostaten (21%), speakers (19%), verlichting (17%), schakelaars (13%) en beveiligingscamera’s (10%).