Na zien van deze video ga je heel anders over robots denken

Het filmpje staat pas 2 weken online maar is inmiddels al bijna 26 miljoen keer bekeken. Boston Dynamics laat in de video op YouTube zien waar hun robots op dit moment toe in staat zijn en het resultaat is verbluffend.

Ontwikkelingen

We zien in totaal 4 robots dansen op de muziek van 'Do You Love Me'. Het succesnummer uit 1962 van The Contours dat later ook is gebruikt in de film 'Dirty Dancing'. Aan de beelden is te zien dat de ontwikkelingen zich bij het High-Tech bedrijf, waarvan Google X eigenaar van is, ook afgelopen jaar razendsnel hebben opgevolgd.

Besef

Wanneer je het filmpje bekijkt komt er een moment waarop je niet echt meer beseft dat je naar robots zit te kijken. Het lijken dan net mensen en dat komt door de manier waarop ze op het ritme van de muziek dansen en bewegen.

Comments

Dat de beelden veel emotie oproepen blijkt wel uit de comments die onder de video door kijkers zijn geplaatst. Daarin schrijven velen dat ze het aan de ene kant heel mooi vinden maar aan de andere kant ook heel eng. Iemand schrijft:'Waarom voel ik me tegelijkertijd gefascineerd en bang?

Waarschuwing

Er geldt nog wel een waarschuwing voor het bekijken van deze video. Na het zien er van 'zit' het nummer 'Do You Love Me' voorlopig wel in je kop. Verder is het advies wanneer je dit nummer in de toekomst ergens hoort om wel even over je schouder te kijken, je weet maar nooit.