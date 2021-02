Internetverkopen detailhandel 55,6 procent hoger in vierde kwartaal

De internetomzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 55,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste groei sinds het sinds het begin van de publicatie van de onlineverkopen in 2014. De totale omzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. De foodsector zette meer om, terwijl de omzet in de non-foodsector kromp. Ondernemers in de detailhandel zijn pessimistisch over de ontwikkeling van de omzet en het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Bij de internetomzet kan onderscheid worden gemaakt tussen pure internetverkopers en de multichannelers, verkopers met diverse afzetkanalen. Voor deze laatste bedrijven is de verkoop via internet een nevenactiviteit, naast de verkoop in fysieke winkels. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet in het vierde kwartaal 44,5 procent hoger. De online-omzet van multichannelers nam met 71,5 procent toe. Voor de gehele detailhandel en de multichannelers is dit de hoogste groei van de internetomzet die tot nu toe gemeten is. De groei verbreekt hiermee het eerdere record van het tweede kwartaal in 2020 (tijdens de eerste lockdown), toen er respectievelijk 54,9 en 68,0 procent meer online werd omgezet dan een jaar eerder.

Detailhandel zet 4,5 procent meer om in vierde kwartaal

De totale omzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume, de omzet na correctie voor prijsveranderingen, nam in het vierde kwartaal met 2,7 procent toe. De detailhandel realiseerde in heel 2020 een omzetstijging van 5,9 procent, terwijl het volume met 4,0 procent groeide. De omzet van de detailhandel nam hiermee voor het zevende jaar op rij toe. De foodsector behaalde met 6,9 procent de hoogste omzetgroei, terwijl de non-food sector nagenoeg hetzelfde heeft omgezet als in 2019.