Netwerk Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gehackt

Het netwerk van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is voorlopig niet benaderbaar. 'De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren', dit meldt NWO op haar website.

'Website niet aangetast'

Geen van de applicaties die op het netwerk van NWO draaien is momenteel toegankelijk. Dat betekent onder meer dat mailadressen van NWO, Regieorgaan SIA en Regieorgaan NRO niet benaderbaar zijn. Ook officesoftware is niet te gebruiken, waaronder Outlook. De website NWO.nl is niet aangetast door de hack.

Aanvraagproces via ISAAC opgeschort

De applicatie ISAAC, die gebruikt wordt om subsidieaanvragen af te handelen, draait op een externe server en lijkt niet geïnfecteerd te zijn. Uit veiligheidsoverwegingen is deze server echter momenteel volledig afgesloten voor iedere gebruiker, totdat zeker is dat er geen infectie is of kan plaatsvinden.

Gehele primaire proces NWO en Regieorganen SIA en NRO opgeschort

Dat betekent concreet dat het gehele primaire proces van NWO en van de beide Regieorganen SIA en NRO voor onbepaalde tijd opgeschort moet worden. Rondes met een deadline in de nabije toekomst worden opgeschoven en de beoordeling van calls waarvan de deadline al gepasseerd is kunnen niet doorgaan. NWO zal de komende weken bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart.

Geen nadere mededelingen

NWO doet lopende het onderzoek en tijdens de herstelwerkzaamheden geen verdere mededelingen over de manier waarop de hack tot stand is gekomen en over de verdere afwikkeling van de kwestie.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Financieren onderzoeksvoorstellen

Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kent NWO negen eigen onderzoeksinstituten waar internationaal toonaangevend onderzoek wordt verricht. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert kennisbenutting. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en andere kennisinstellingen.