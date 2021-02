'Klarna beschermt onvoldoende tegen identiteitsfraude'

Bij het afrekenen met Klarna vraagt deze betaalservice niet om een wachtwoord. Het invullen van enkele persoonsgegevens is voldoende. Ook is er geen (zichtbare) tweestapsverificatie vereist bij de betaling.

De Consumentenbond ontdekte in september 2020 bij toeval dat het mogelijk is om een bestelling te plaatsen op naam en rekening van een ander. En om vervolgens het product naar zichzelf op laten sturen.

In een reactie liet Klarna weten dat het een incident betrof en dat de beveiliging van het betaalsysteem op orde is. Gaat het toch mis, dan kunnen gedupeerden hun geld terug krijgen.

Alarmbellen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Een bijzonder laconieke reactie van een bank. De alarmbellen zouden toch meteen moeten afgaan als blijkt dat onbevoegden accounts van je klanten kunnen overnemen.'

In januari 2021 bestelden onderzoekers van de Consumentenbond bewust nog eens 10 keer producten via een account van een ander. Met succes. Ook nu reageert Klarna lauw.

De Consumentenbond deelde de resultaten met tv-programma Kassa dat op zijn beurt ook Klarna benaderde. Pas daarna zegt Klarna toe maatregelen te treffen. Welke dat zijn is echter niet duidelijk.

Laconiek

Molenaar: 'Het is onvoorstelbaar hoe laconiek en afwachtend het bedrijf reageert. We willen van Klarna concreet horen hoe het de beveiliging gaat opschroeven. Ook zullen we ons onderzoek over een aantal weken herhalen om te zien of het lek gedicht is.'

De Consumentenbond raadt consumenten met een Klarna-account aan om hun mail, spambox en Klarna-app goed in de gaten te houden. En om daarnaast hun bankrekening te controleren op onduidelijke afschrijvingen.

Wanneer een account is misbruikt, kunnen consumenten dat aangeven bij Klarna, zij krijgen hun geld terug. Daarvoor is wel een aangifte van de politie nodig.