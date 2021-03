Google core update – wat is dat eigenlijk?

Als jij een eigen onderneming hebt met een eigen website, of alleen een website hebt, dan ben jij het vast wel eens tegen gekomen. Een Google core update. Maar wat is dat eigenlijk en wat heb jij er aan? Dat en nog meer leer jij in dit artikel. Dan weet jij precies wat een Google core update is en wat jij er precies aan hebt! Zo sta je niet voor verrassingen.

Wat is een google core update?

Iedereen weet tegenwoordig wel wat een update is. Het is eigenlijk een verbetering van een programma wat jij op dat moment hebt of de software die in jouw laptop, computer of telefoon zit. Een update is dus eigenlijk positief. Maar een Google core update is net iets anders dan een update van jouw telefoon of tablet.

Een Google core update wordt ook wel een Board core update genoemd. Dat maakt het niet veel duidelijker. Een Google core update zorgt voor een grote wijziging in de zoekresultaten, waar de meeste website een impact van zien. Zo’n update heeft dus eigenlijk te maken met de zoekresultaten in Google in plaats van een verandering in een systeem. Aangezien Google de grootste zoekmachine is, staat jouw website daar dus ook tussen wat betekent dat jij ook de impact voelt van deze update.

Het doel van een Google core update

Het doel van zo’n update is het verbeteren van de zoekresultaten en zoekervaring. Het moet er dus voor zorgen dat jouw website beter te vinden is en makkelijker te zoeken is voor de klanten. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor de concurrenten. Ook hun website zullen makkelijker te vinden zijn en beter zichtbaar zijn.

Het kan dus zo zijn dat jij websiteverkeer of posities verliest na een update. Dit komt omdat Google dan alles nakijkt en alleen relevante website laat zien. Als jouw verkeer verlies draait na zo’n update, dan merk je dat in de eerste 2 weken na een Google core update. Daarnaast geeft Google deze updates aan en ben jij dus altijd op de hoogte van wat er gebeurt met jouw website op Google. Maar na zo’n update kan je wel herstellen en hoef je niet te wachten op een nieuwe update.

Herstellen na een update

Om te weten hoe jij kan herstellen van een Google core update, is het belangrijk om te weten waarom een website posities verliest. Daar is een simpele reden voor. Google vind jouw pagina’s minder relevant dan eerst en andere website juist relevanter dan eerst. Het kan dus verstandig zijn om naar de andere websites te kijken en bepalen wat hun in hun pagina’s zetten. Zo kan jij jouw pagina dus stijgen in Google.

Maar dat is natuurlijk veel werk wat veel tijd kost en, laten wij eerlijk zijn, wij willen ook niet op de concurrent zijn pagina klikken en hem of haar daarom meer kliks bezorgen. Een andere mogelijkheid is daarom om een online marketing bureau in te schakelen. Zij doen al het werk voor jou en zorgen ervoor dat jouw website weer hogerop in Google komt te staan.

Een online marketing bureau zorgt namelijk voor zoekmachine optimalisatie, advertenties in zoekmachines, social media marketing, contentmarketing en e-mail marketing. Zo krijg je dus snel veel meer bekendheid en uiteindelijk klanten. Dat scheelt jou tijd en het geld wat jij erin stop, verdien je dubbel terug. Dit komt omdat jij meer tijd hebt voor de klanten en niet al het marketing werk zelf hoeft te doen.

Marketing bureau

Ik heb net al gezegd wat een online marketing bureau allemaal doet. Maar natuurlijk hoef jij dat bureau niet al die dingen te laten doen. Je kan ook kiezen om 1 van deze onderdelen te laten doen. Als het gaat om een update van Google, zou je dus alleen maar een SEO (zoekmachine optimalisatie) hoeven laten doen door een online marketing bureau. De SEO van een website is namelijk erg belangrijk en daarom is het beter om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Kijk dus goed naar online marketing bureaus voor je met 1 in zee gaat. Een slecht bureau helpt jou namelijk meer de afgrond in dan echt hogerop in Google.

Een paar tips voor je met een marketing bureau in zee gaat zijn bijvoorbeeld: Zoek een bedrijf wat persoonlijke aandacht heeft voor jou en jouw klanten, zoek een ervaren bedrijf, kijk naar alle reviews en vergelijk de prijs. Zo weet jij zeker dat jouw website de lucht in schiet en jouw klanten verdubbelen. Dan merk jij niks meer van een Google core update!