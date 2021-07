Waarom kiezen voor een refurbished smartphone?

Sinds een paar jaar is het mogelijk een smartphone te kopen die refurbished is, vaak als nieuw, en tegen een meer betaalbare prijs, die tegelijkertijd een impact heeft op het milieu. Dus wat zijn deze refurbished smartphones? Welk platform kun je vertrouwen? Wat zijn de voordelen van dit type product?

Wat is een refurbished smartphone?

Een zogenaamde refurbished smartphone is een toestel dat weer te koop wordt aangeboden nadat het is gecontroleerd door een professional die de werking ervan controleert, onderdelen vervangt en het toestel schoonmaakt. Het kan gaan om een telefoon die weinig is gebruikt of een batch met een fabricagefout die niet verkocht kan worden en daarom zal worden herverpakt voordat het tegen een lagere prijs te koop wordt aangeboden. De prijs van een refurbished telefoon kan namelijk 30 tot 70% goedkoper zijn dan hetzelfde product wanneer het nieuw is.

Zo zal een iPhone SE (2020) die nooit is gebruikt, maar waarvan het vervoer een kleine kras op het scherm heeft veroorzaakt, van een nieuw scherm worden voorzien en vervolgens in de originele doos worden teruggelegd en te koop worden aangeboden tegen een prijs die zeer interessant kan zijn. De consument krijgt de kans om een iPhone SE (2020) als nieuw te kopen.

Er kunnen veel verschillende merken en modellen worden aangeboden, aangezien er in Nederland een zeer groot aantal professionals is dat dit soort diensten aanbiedt.

Op welk platform moet ik een refurbished smartphone kopen?

Wanneer je op zoek bent naar een refurbished smartphone, is het niet altijd gemakkelijk om te weten waar je terecht kunt. Er zijn natuurlijk online advertentiewebsites, maar het zal moeilijk zijn na te gaan of de telefoon in kwestie is refurbished en ook in welke staat hij verkeert, aangezien het vaak particulieren zijn die hun telefoon op dit soort sites te koop aanbieden.

Er zijn professionals die dit soort diensten aanbieden, maar het is niet altijd gemakkelijk om een winkel met een adres in de straat of een online winkel te vinden die het gewenste model aanbiedt, aangezien het aantal te koop aangeboden refurbished telefoons voornamelijk zal afhangen van de voorraden van dit soort professionals.

Het Back Market platform werkt met meer dan 1.000 refurbishers die gecertificeerde professionals zijn die hun refurbished producten aanbieden tegen prijzen die aantrekkelijker zijn dan nieuwe. Back Market controleert regelmatig of de op zijn platform geregistreerde professionals aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Klanten kunnen profiteren van een garantie van drie jaar en hebben 30 dagen de tijd om van gedachte te veranderen.

Waarom kiezen voor een refurbished smartphone?

Kiezen voor een refurbished smartphone maakt het vooral mogelijk om echt te besparen. Aangezien refurbished apparaten goedkoper worden aangeboden, is het toch mogelijk om het nieuwste Apple of Samsung model te kopen tegen een voordeligere prijs dan in een traditionele winkel.

Bovendien is het een manier om je telefoon regelmatig te vervangen door je oude smartphone tweedehands te verkopen om de aankoop van het nieuwe model te helpen financieren. Liefhebbers van dit soort technologie kunnen dus heel gemakkelijk de nieuwe mogelijkheden en prestaties van de nieuwste modellen ontdekken.

Een platform als Back Market biedt je ook een ruime keuze aan apparaten die door betrouwbare professionals worden refurbished. De geboden garantie, evenals de mogelijkheid het toestel terug te zenden indien het niet voldoet, zijn allemaal manieren om met een gerust hart een bestelling te plaatsen. Het platform biedt ook gemak op zijn site om het model te vinden dat aan je verwachtingen zal voldoen met filters zoals: het uiterlijk, de opslagcapaciteit, de kleur, het jaar van uitgave, de betalingswijzen, de bezorgtijd in werkdagen, enz.

Tot slot is de keuze voor een refurbished smartphone ook ecologischer dan de aankoop van een nieuwe. De productie van smartphones vergt het gebruik van veel natuurlijke hulpbronnen en het is ook een vervuilend apparaat wanneer het niet meer wordt gebruikt. Door voor een refurbished smartphone te kiezen, wordt de productie en fabricage van nieuwe toestellen niet gestimuleerd en kunnen smartphones in perfecte staat worden gebruikt in plaats van te worden weggegooid. Wanneer je je ecologische voetafdruk wilt verkleinen en toch van een recent toestel wilt genieten, biedt de keuze voor een refurbished smartphone vele voordelen!