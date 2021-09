Politie arresteert opnieuw verdachten van internetoplichting

Op dinsdag 7 september heeft de politie in Gorinchem en Giessendam 6 internetoplichters aangepakt. Meerdere gedupeerden kochten een product of dienst online, betaalden hiervoor, maar ontvingen het nooit. Hierop startte de politie een onderzoek met de aanhoudingen tot resultaat.

Vanuit het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) kreeg de politie Eenheid Rotterdam kortgeleden de verdachten in beeld. Dinsdag 7 september zijn deze verdachten in de leeftijd van 19 tot 41 jaar, woonachtig in Gorinchem en Giessenburg, aangepakt. Zij zijn overgebracht naar het bureau voor verhoor. Daarnaast voerden de verdachten ook direct gesprekken met Humanitas en de reclassering. Het doel hiervan is om de verdachten op financieel en administratief gebied te begeleiden en criminele activiteiten in de toekomst te voorkomen. Op basis van het verhoor door de politie en de gesprekken met Humanitas en de reclassering oordeelde het Openbaar Ministerie over passende straffen. De verdachten hebben werkstraffen en boetes opgelegd gekregen. Daarnaast zijn ze verplicht om het geld dat zij hebben buitgemaakt bij de slachtoffers, terug te betalen.

In de afgelopen maanden zijn er al veel geldezels aangepakt in heel Nederland. Deze aanpak gaat onverminderd door.