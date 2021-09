Tinder lanceert Safety Center in Nederland

Met nieuwe feature wordt de veiligheid van gebruikers verder verbeterd Tinder lanceert vandaag het Safety Center in Nederland. Met deze feature krijgen gebruikers van de Tinder-app gemakkelijk toegang tot tools die de veiligheid tijdens het gebruik van het platform verder verbetert. Het Safety Center is gebaseerd op de nieuwste richtlijnen voor veilig daten en biedt informatie over onderwerpen zoals geestelijke gezondheid, gendergerelateerd gewel

Het Safety Center, dat is ontwikkeld door Tinder's Trust & Safety team, bouwt voort op bestaande veiligheidsfuncties. De inhoud van het Safety Center zal voortdurend worden gemonitord en indien nodig zullen updates worden gerealiseerd. Om de verschillende veiligheidstools in het Safety Center te optimaliseren werkt Tinder samen met organisaties die zich richten op online veiligheid en het ondersteunen van slachtoffers van online misbruik.

Voor Tinder is het een prioriteit om misbruik van de Tinder-app te voorkomen en op te sporen. Hierbij begrijpen we dat dit werk nooit af is, maar het uitgangspunt is dat de veiligheid van onze leden voorop staat. Daarom heeft Tinder de afgelopen jaren verschillende veiligheidsfuncties gelanceerd, die voor al onze leden beschikbaar zijn.

Ms. Leyla Guilany-Lyard, woordvoerder van Tinder: ‘ De lancering van het Safety Center in Nederland is een nieuwe stap om de veiligheid van onze leden verder te verbeteren, zowel online als offline. Het Safety Center krijgt een prominente plek binnen de Tinder-app en zal via het hoofdmenu direct beschikbaar zijn voor onze leden.'