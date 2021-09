Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie

In 2020 gaf ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie. Jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden het vaakst te maken met ongewenst seksueel gedrag op internet. Voor een tiende van de slachtoffers had dit een structureel karakter. Dat blijkt uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld die het CBS heeft uitgevoerd op verzoek van het WODC.

De gegevens komen uit een steekproefonderzoek onder ruim 30 duizend mensen van 16 jaar of ouder, die het CBS in maart en april 2020 via internet heeft gevraagd naar hun ervaringen met huiselijk en seksueel geweld in de voorafgaande twaalf maanden.

Half maart 2020 werd de eerste lockdown in het kader van de coronapandemie afgekondigd. Een eventuele toe- of afname van huiselijk en seksueel geweld in de maanden maart en april kon met deze data niet worden onderzocht.

Vooral seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes

Slachtoffers van online seksuele intimidatie maakten het vaakst mee dat iemand online seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes maakte (2,1 procent van alle 16-plussers) of dat iemand ongewenst naaktfoto’s of seksfilmpjes stuurde (2,0 procent). Ook kwam het regelmatig voor dat iemand bleef aandringen op een date (1,8 procent) of aandrong op het toesturen van persoonlijke seksuele foto’s of filmpjes (1,6 procent).

Vrouwen, biseksuelen en homo’s vaker slachtoffer

Vrouwen (6,7 procent) geven ongeveer anderhalf keer zo vaak als mannen (4,1 procent) aan dat zij gedurende de afgelopen twaalf maanden ongewenst seksueel gedrag hebben ervaren op internet. Biseksuelen, met name biseksuele vrouwen, en homo’s kregen er vaker mee te maken dan lesbiennes en heteroseksuelen. Jongeren zijn duidelijk het vaakst slachtoffer van online seksuele intimidatie, met name jonge vrouwen: bijna 30 procent van de 16- tot 18-jarige en 23 procent van de 18- tot 24-jarige vrouwen geeft aan hiermee te zijn geconfronteerd, tegen respectievelijk 9 en 8 procent van hun mannelijke leeftijdgenoten.