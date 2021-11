Drie oplichters opgepakt voor cyberdelicten

In mei van dit jaar startte het cyberteam van de Zeeuwse politie met een reeks onderzoeken toen steeds meer aangiften en meldingen bij de politie binnenkwamen. De politie ontdekte al snel dat er een verband was, onder andere door dezelfde werkwijze en dezelfde daders.

Listige manier

Een vaak ouder slachtoffer werd door een zogenaamde ‘medewerker van de bank’ gebeld. Het slachtoffer kreeg een nummer op het toestel te zien dat leek afkomstig te zijn van de bank, maar dat was niet het geval, dat is spoofing. De ‘medewerker’ van de bank vertelde dat er een groot bedrag van de rekening van het slachtoffer klaar stond om overgemaakt te worden naar het buitenland. Dit was niet waar, maar het beoogde slachtoffer schrok hevig en liet zich natuurlijk graag ‘helpen’ door de oplichter om te voorkomen dat criminelen de beschikking kregen over zijn/haar banksaldo. Het slachtoffer werd onder druk gezet om zo snel mogelijk iets te doen. Hierop volgde een gesprek van vaak uren, waarbij het slachtoffer op een vaak listige manier om de pincode van de bankpas werd gevraagd. De slachtoffers werden zo lang aan de lijn gehouden, zodat ze in de tussentijd geen contact op konden nemen met de fraudeafdeling van de bank, met familieleden of de politie. Vaak verscheen iemand aan de deur, die de bankpas bij het slachtoffer opgehaalde. Kort daarna werd gepind. Vaak werd direct contant geld opgenomen, maar ook tegoedkaarten of andere spullen gekocht.

Nieuwe werkwijzen

Hierna veranderde de werkwijze van de criminelen. Aan nieuwe slachtoffers werd gevraagd om het programma Anydesk of Teamviewer te installeren. De daders namen zo op afstand het beheer van de computer over. Dus ook het gebruik van het internetbankieren. De laatste tijd kregen nieuwe slachtoffers eerst een mail uit naam van DHL of Post.nl met het verzoek om op een link te klikken, omdat er nog verzendkosten betaald moesten worden. Zodra een slachtoffer dat deed, moesten naast de persoonlijke gegevens ook zaken van de bankrekening worden ingevuld. Hierna volgde een telefoontje van een ‘medewerker’ van de bank. Doordat het slachtoffer via de link van DHL of Post.nl al eerder gegevens van zijn of haar bankrekeningnummer had ingevuld, weet deze ‘bankmedewerker’ de inloggegevens.

Aanhoudingen

Het onderzoeksteam hield de afgelopen maanden drie verdachten aan en kreeg zicht op tientallen vooralsnog onbekende verdachten. Zo werd op 21 mei jl. een 73-jarige vrouw uit Goes gebeld door een ‘medewerker’ van de bank. Haar bankpas werd opgehaald en er werd bijna 9.000 euro van haar bankrekening gepind in Bergen op Zoom. Uit het onderzoek is onder andere een kenteken naar voren gekomen wat door het cyberteam verder is onderzocht. In deze zaak zijn een 21-jarige vrouw uit Bergen op Zoom en een 22-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden en als verdachte verhoord. Het onderzoek loopt nog steeds en nieuwe aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

Verder kreeg op dinsdag 31 augustus jl. een 78-jarige vrouw uit Middelburg een SMS-bericht dat zij nog geld terug zou krijgen. Zij dacht dat het nummer, waarvan het bericht afkomstig was, klopte en dacht dat het betrouwbaar was. Zij heeft op de link geklikt en heeft de stappen opgevolgd. Omdat zij het achteraf niet vertrouwde, belde zij haar bank, die op dat moment geen vreemde dingen constateerde. De volgende dag werd zij gebeld door een ‘medewerker’ van de bank. Deze vertelde dat ze een melding van fraude hadden gekregen op de bankrekening van het slachtoffer. Ook bij dit slachtoffer zijn de criminelen op een listige manier aan de benodigde gegevens gekomen en is de bankpas opgehaald. Met de bankpas zijn voor ruim 2.000 euro aan goederen aangeschaft. Uit het onderzoek is gebleken dat de pinner een 21-jarige inwoner van Rotterdam betreft. Deze is 13 oktober jl. in Rotterdam aangehouden. De verdachte zit in bewaring in afwachting van de zitting op 19 januari 2022. Het onderzoek loopt nog en nieuwe aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

In andere soortgelijke zaken werden bij het onderzoeksteam de namen van nog eens zes verdachten bekend. Deze worden binnenkort aangehouden en verhoord. Tevens heeft de politie een herkenning op een pinner die in negen zaken zijn slag sloeg. Deze verdachte is zonder vaste woon of verblijfplaats en staat gesignaleerd om aangehouden te worden.