Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline

In de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald. Beide diensten worden verdacht van het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta. Op diverse locaties zijn servers van pm2btc en Cryptex offline gehaald en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. De servers van de diensten zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.