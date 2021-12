Slachtoffers van datingfraude vertellen hun verhaal om online daters te waarschuwen

De online campagne ‘Check nu je date!’ start vandaag. Deze campagne richt zich op mensen die online op zoek zijn naar een date of al een online relatie hebben. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, onlinedatingservice expert Match Group, de Online Dating Association, de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland en gemeente Amsterdam online daters handvatten om te voorkomen dat ze worden opgelicht in de liefde. Hiervoor hebben zij drie podcasts gemaakt.

Bij online datingfraude word je opgelicht door iemand die je hebt leren kennen op een datingsite, website, sociale media of online game. Mila Cassée, adviseur van het CCV: “Naast geld vragen, zijn overladen met liefde en niet willen (video)bellen ook signalen om alert op te zijn. Als je vermoedt dat je wordt opgelicht, meld je dan bij de Fraudehelpdesk, doe aangifte bij de politie en schakel voor juridische en psychische hulp Slachtofferhulp Nederland in.”

Check nu je date!

De campagne ‘Check nu je date!’ richt zich op Nederlandse online daters. Slachtoffers vertellen in drie verschillende podcasts hoe geraffineerd oplichters te werk gaan. Experts van Fraudehelpdesk en Slachtofferhulp Nederland geven tips hoe je online oplichters kan herkennen en hoe je jouw date kan checken. Want hoe weet je of jouw relatie echt is:

1. Controleer de naam en/of foto in een online zoekmachine, zoals Google Image of Yandex.

2. Twijfel als je date direct van de datingapp af wil, als je wordt overstelpt met liefde, je date niet wil (video)bellen of als je om geld wordt gevraagd.

3. Raak niet geïsoleerd. Praat met vrienden en familie over je date en hoor wat zij ervan vinden.