Nederland vindt zijn koffie en thee steeds vaker online

Met 96% van de Nederlanders die wel eens iets online koopt, is online shoppen tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook voor de aankoop van koffie en thee zien consumenten de mogelijkheden die het online winkelen biedt. Dat blijkt uit de speciale ‘online’ editie van het tweejaarlijkse Nationaal Koffie & Thee Onderzoek , dat dit najaar is uitgevoerd in opdracht van branchevereniging Koffie & Thee Nederland .

Ruim één derde van de koffiekopers in Nederland besteld wel eens koffie online. Deze koffie wordt voornamelijk bij de dagelijkse boodschappen of via speciaalzaken aangeschaft. Voor thee ligt het aandeel iets lager maar ook daar koopt ruim een kwart van de theekopers wel eens de thee online.

Nooit meer zonder

Nu we met z’n allen vaker thuis zitten, is er ook een toename in online boodschappen in 2021 te zien. Met ruim 33% van de Nederlanders die wel eens boodschappen online besteld, is het misschien niet zo gek dat mensen ook voor hun routineproducten als koffie en thee uitwijken naar het internet. Eén van de veelvoorkomende redenen voor het online kopen van koffie en thee is dan ook het gemak dat hierbij komt kijken. Mensen waarderen dat ze online niet gebonden zijn aan de openingstijden van supermarkten, maar met één druk op de knop hun producten aan het winkelwagentje kunnen toevoegen.

Merken zoals Illy spelen hier op in door naast een eigen webshop, een koffieabonnement aan te bieden. “Sinds 2014 bieden wij koffie abonnementen aan, nadat een trouwe klant als grapje zei dat hij wel een abonnement bij ons kon afsluiten voor de koffie. Uit marktonderzoek bleek dat meerdere klanten de voordelen ervan inzagen en zodoende hebben wij de abonnementen ontwikkeld zoals wij die nu op onze website aanbieden.” , aldus Mitch van Loenen van Illy. Wel zijn de klantverwachtingen sinds die tijd veranderd, waardoor Illy in 2022 zijn koffieabonnementen opnieuw gaat inrichten. “Het nieuwe abonnement moet de klant meer vrijheid en flexibiliteit geven, iets wat vandaag de dag erg belangrijk is. Hoeveel kopjes koffie men thuis nuttigt schommelt als reactie op de wisselende maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Het vernieuwde koffieabonnement is een service van ons, die de consument meer gemak, continuïteit én korting biedt.”

Meer keuze

Voor een routineproduct als koffie of thee is het voor veel mensen ook interessant om soms af te wijken van het dagelijkse kopje. Men gaat bijvoorbeeld op zoek naar speciale smaken of soorten die niet in de fysieke supermarkt te vinden zijn. Bij deze zoektocht wordt regelmatig gekeken naar onder andere duurzaamheid, kwaliteit en exclusiviteit. De online koffie- en theemarkt reageert op deze vraag door een breder, specialer aanbod te bieden. De feestdagen zijn voor veel mensen ook een mooie gelegenheid om exclusievere koffie en thee te bestellen voor bijvoorbeeld gasten of als cadeau.