Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen

Waarschuwingscampagne

Eind 2020 is Brein een waarschuwingscampagne gestart. Brein wil dat internetserviceproviders een waarschuwingsbrief sturen aan hun klanten, als Brein heeft vastgesteld dat via de internetaansluiting van die klanten illegaal wordt gedown- en geüpload via BitTorrent. In die brief wordt de klant er op gewezen dat dat gedrag strafbaar en schadelijk is. Brein verwacht dat mensen hierdoor vrijwillig stoppen met illegaal down- en uploaden. De waarschuwingscampagne is een van de vele middelen die Brein inzet om inbreuken tegen te gaan op de intellectuele eigendomsrechten van degenen die bij haar zijn aangesloten. Brein weet door eigen onderzoek via welke IP-adressen illegaal wordt gedown- en geüpload via BitTorrent, maar zij weet niet welke NAW-gegevens bij die IP-adressen horen. Dat weet alleen de provider die voor de internettoegang zorgt. Brein wil dat de betreffende internetprovider de IP-adressen die uit het onderzoek van Brein naar voren zijn gekomen, koppelt aan de NAW-gegevens van de betreffende klanten en vervolgens de waarschuwingsbrief van Brein aan die klanten stuurt. De meeste IP-adressen uit het onderzoek zijn van klanten van Ziggo. Daarom is het voor Brein belangrijk dat juist Ziggo de waarschuwingsbrieven doorstuurt. Ziggo wil dat niet, omdat zij vindt dat dit in strijd is met de privacyregels en dat er geen regel is die haar hiertoe verplicht. Brein spande een kort geding aan om ervoor te zorgen dat Ziggo alsnog de waarschuwingsbrieven doorstuurt.

Doorsturen kan (nog) niet

Ziggo kan verplicht worden om de waarschuwingsbrieven door te sturen als dat niet in strijd is met de privacyregels uit de AVG en als zij onrechtmatig handelt door dit niet te doen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de IP-adressen waarvan het illegale up- en downloaden is vastgesteld, strafrechtelijke persoonsgegevens zijn. Dat betekent dat er extra strenge AVG-eisen gelden. Brein en Ziggo zijn allebei verwerkingsverantwoordelijke en moeten daarom allebei aan alle regels van de AVG voldoen. Brein voldoet daaraan. Ziggo niet. Ziggo heeft een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Pas als zij die vergunning heeft, mag Ziggo de IP-adressen aan de NAW-gegevens koppelen en de waarschuwingsbrieven van Brein doorsturen. Die vergunning heeft Ziggo (nog) niet. Daarom kan de vordering van Brein niet worden toegewezen. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, heeft de voorzieningenrechter ook beoordeeld of Ziggo onrechtmatig handelt als zij die vergunning wél zou hebben, maar zij de waarschuwingen dan nog steeds niet doorstuurt. Dat is het geval.