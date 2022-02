Tweede Kamer stemt in met verplicht leveren updates digitale producten en diensten

Door de invoering van een plicht voor verkopers om updates te leveren, blijft de consument langer verzekerd van ondersteuning en een werkend, veilig apparaat. De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een consument. Bij een duurder product zoals een slimme wasmachine mag je langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal spelletje op je telefoon.

Omkering bewijslast verlengd van zes maanden naar één jaar

Het recht op updates is niet de enige verbetering voor de consument. Het wetsvoorstel regelt ook dat de duur van de zogenoemde omkering van de bewijslast wordt verlengd van zes maanden naar één jaar. De bewijslast ligt bij de verkoper en niet bij de consument. Koopt iemand een smartphone en hij krijgt binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was en de consument het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker.

Het wetsvoorstel sluit aan bij de overheidscampagne Doe je updates. Uit onderzoek van het ministerie van EZK blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders slimme apparaten niet updatet, omdat zij daar geen tijd voor hebben of omdat zij het gedoe vinden. Daarmee zijn ze kwetsbaar voor internetcriminelen. Daarom roept de campagne op om slimme apparaten in huis direct te updaten en geeft daarover tips via https://www.doejeupdates.nl.

Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om in Nederlands recht. De nieuwe wetgeving kan, na behandeling en instemming door de Eerste Kamer, in werking in treden.