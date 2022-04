Russisch-Oekraïense oorlog beïnvloedt online zoekgedrag

Massale steun

Dat de Nederlandse Googlegebruiker graag zijn/haar hulp biedt aan Oekraïense slachtoffers, dat moge duidelijk zijn. Waar men voorheen nooit zocht op de term ‘Giro 555 Oekraïne’, werd deze woordencombinatie de afgelopen maanden door maar liefst 6.600 mensen ingetikt op Google. Ook termen als ‘donaties’ en ‘steun’ verschenen dikwijls in de zoekbalk.

Derde Wereldoorlog speelt in hoofd Nederlanders

Uit DoubleSmarts onderzoek blijkt tevens dat een mogelijke Derde Wereldoorlog iets is wat men bezighoudt. De frequentie van zoekopdrachten rondom dit fenomeen nam de afgelopen tijd een flinke vlucht. Waar bijvoorbeeld in maart 2021 zo’n 1.000 keer gezocht werd op ‘WW3’, was dit in maart 2022 ruim 24.000 keer. Dat is een groei van maar liefst 2.400%.

Vragen over dienstplicht

Tot slot een opvallende ontwikkeling in het online zoekgedrag, is de toenemende mate waarin er gezocht wordt naar termen rondom de dienstplicht. Zo werd de woordencombinatie ‘dienstplicht Nederland’ in maart 2022 110.000 keer ingetikt in Google, terwijl dit twee maanden eerder slechts 6.600 keer gebeurde. Ook ‘dienstplicht Nederland vrouwen’ blijkt een zeer populaire zoekopdracht; de frequentie hiervan steeg de afgelopen periode met maar liefst 26.900%.