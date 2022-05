Prijzen A-merken stijgen harder dan die van huismerken

De prijzen van A-merken in de supermarkt stegen in een jaar tijd harder dan die van huismerken. De prijzen van A-merken gingen 10% omhoog, die van huismerken 7%. Dat blijkt uit de meest recente prijspeiling van de Consumentenbond. Vooral tussen december 2021 en maart 2022 stegen de prijzen hard.

De Consumentenbond noteerde in april 2022 de prijzen van 175 A-merk producten bij 12 landelijke supermarktketens.

Dirk is het goedkoopst voor A-merken. Die zijn daar 7% goedkoper dan gemiddeld. Spar is de duurste supermarkt. Daar zijn A-merken 12% duurder. Aldi en Lidl staan door het geringe aanbod van A-merken niet in de ranglijst. Maar in een vergelijking van 22 dezelfde A-merken bij beide supermarkten is Aldi ruim 5% duurder dan Lidl.

Uitschieters

De prijzen van A-merken gingen tussen december 2021 en maart 2022 6% omhoog. Voorbeelden van uitschieters onder de A-merken zijn Axe Africa Douchegel (+45%), Campina Botergoud Roomboter (+32%) en Blue Band Halvarine (+31%).

De huismerken werden in dezelfde periode 5% duurder. In die categorie zijn Jumbo Margarine om in te bakken (+47%), Dirk Spinazie à la crème (+46%) en Coop Mayonaise (+44%) grote prijsstijgers.

Ook groente en fruit werden het afgelopen jaar flink duurder (12%). Koplopers zijn komkommers (+34%), courgetten (32%) en peren (29%). Appels daalden juist in prijs.

Aanbiedingen

Gemiddeld geven supermarkten 35% korting op producten die in de aanbieding zijn. Albert Heijn geeft met 37% de meeste korting, maar de standaard prijzen liggen ook 2% hoger dan gemiddeld. Deze supermarkt heeft ook veruit de meeste producten in de aanbieding. Wekelijks rond de 1500. Daarna volgt Plus met 650 wekelijkse aanbiedingen. Lidl (50) en Aldi (75) hebben de minste aanbiedingen per week.