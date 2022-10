Nederlander koopt meer digitale producten maar minder goederen online

In 2022 gaf 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan iets online gekocht te hebben. Dat is minder dan een jaar eerder toen 77 procent iets online kocht. De verkoop van digitale producten en diensten bleef vergeleken met 2021 gelijk of liet een groei zien, terwijl er online minder goederen besteld werden. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2022’ dat jaarlijks van april tot juli wordt gehouden. In 2022 namen ruim 6 duizend mensen vanaf 12 jaar of ouder deel aan het onderzoek.

In 2022 zei 74 procent van de 12-plussers, ongeveer 11,2 miljoen mensen, iets online gekocht te hebben gedurende de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Dat is minder dan een jaar eerder toen 77 procent iets online kocht. Mensen waren in 2021 tijdens de coronapandemie meer aan huis gebonden en kochten mogelijk meer online. Het percentage online kopers in 2022 is wel iets hoger dan in 2020 (71 procent).

Vaker digitale diensten en producten via internet gekocht

Van de 12-plussers kocht 46 procent in 2022, net als een jaar eerder, films of series via een streamingdienst of als download. Iets meer mensen kochten een abonnement voor internet of mobiele telefoon of muziek via een streamingsdienst of download dan een jaar eerder.

Online kaartjes kopen voor de bioscoop, een concert of een cultureel evenement is sterk gegroeid van 8 procent in 2021 – toen er in de culturele sector nog beperkingen van kracht waren wegens de coronacrisis – tot 34 procent in 2022. Ook het kopen van kaartjes voor een sportevenement of -wedstrijd nam toe van 2 procent in 2021 tot 9 procent in 2022.

Vooral fysieke goederen minder online gekocht

In 2022 kocht 53 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder via internet kleding, sportkleding, schoenen of accessoires zoals tassen en sieraden. Daarmee stonden deze producten aan kop van de online aankopen maar werden ze iets minder vaak online aangeschaft dan een jaar eerder. 43 procent bestelde online maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Ook dat was minder dan in 2021.

Verder kocht rond een kwart via internet cosmetica, sportartikelen, meubels, woonaccessoires of etenswaren, opnieuw minder dan het jaar daarvoor. De grootste afname ten opzichte van 2021 is te zien bij het online kopen van meubels, gedrukte boeken, kleding en maaltijden.