Telefoonnummers op straat door WhatsApplek

Gebruikers van WhatsApp in Nederland en België zijn mogelijk slachtoffer geworden van een hack. Hierbij gaat het om mogelijk 8,5 miljoen telefoonnummers. Volgens Tweakers.net zou een hacker een database aanbieden met 487 miljoen telefoonnummers. Het is niet bekend waar de data vandaan is gekomen.

Het lijkt er op dat niet de nummers van alle gebruiker zijn gelekt. Wereldwijd heeft WhatsApp twee miljard gebruiker. Zo staan er ook niet alle Nederlandse nummers in. In de database die is aangeboden staan 5,4 miljoen nummers, terwijl er naar schatting 10 miljoen geregistreerd zijn. In België gaat het om 3.1 miljoen nummers.

De database zou alleen maar nummers bevatten en geen verdere gegevens, zoals namen en metadata. Het is daardoor onduidelijk wat kwaadwillenden met de lijst zouden kunnen doen.