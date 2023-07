Consumentenbond waarschuwt voor webshop Femmeboutique.nl

De Consumentenbond waarschuwt voor webwinkel Femmeboutique.nl. In korte tijd kwamen er bij de Consumentenbond 166 klachten binnen over deze webshop. Ook op Trustpilot komen er veel klachten binnen. 91% van de klanten beoordeelt het bedrijf met 1 ster.

Consumenten klagen over bestellingen die niet worden geleverd. Ook moeten ze lang, soms tevergeefs, wachten op hun geld als ze producten retour hebben gestuurd. Daarnaast lukt het hen niet om contact te krijgen met de webwinkel. Ook de Consumentenbond kreeg geen contact.

In strijd met de wet

Femmeboutique.nl en femme-boutique.nl leiden allebei naar shop-femmeboutique.nl. Van deze website deugt weinig. Zo ontbreken wettelijk verplichte gegevens als een Kamer van Koophandel (KVK) nummer, adresgegevens en de kosten voor het retourneren van producten.

En onder het kopje 'Ruilen en Retourneren' staat dat bestellingen niet geannuleerd kunnen worden. Dat is in strijd met de Wet koop op afstand. Daarin staat dat consumenten altijd de koop kunnen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Dit kan ook voordat de consument het product heeft ontvangen (artikel 6:230o lid 1 BW).

Andere webshops offline

Ook bij de politie zijn veel aangiftes binnengekomen over de webshop. Een deel daarvan is later ingetrokken. De goederen werden namelijk alsnog geleverd of het aankoopbedrag werd teruggestort. De eigenaar van Femmeboutique had eerder soortgelijke webwinkels onder de namen Femmeboutique-shop.nl, Moda-boutique.nl en Amsterdam-moda.nl. Deze zijn inmiddels offline.