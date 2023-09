Google voor de rechter gedaagd

De Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond zetten de volgende stap in hun strijd tegen Google. Het techbedrijf wordt vandaag voor de rechter gedaagd wegens grootschalige privacyschendingen. In de procedure wordt onder andere geëist dat Google stopt met zijn constante surveillance en het delen van persoonsgegevens via online advertentieveilingen en daarnaast schadevergoeding betaalt aan consumenten. Sinds de aankondiging van deze actie op 23 mei 2023 hebben al ruim 82.000 Nederlanders zich aangesloten bij de massaclaim.

Google handelt in strijd met Nederlandse en Europese privacywetgeving. De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op immense schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of toestemming te hebben verkregen. Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit en politieke voorkeur, via zijn online advertentieplatform met honderden partijen. Uit Iers onderzoek blijkt dat de internetactiviteit en locaties van inwoners in Europa gemiddeld bijna 380 keer per dag worden blootgesteld aan online advertentieveilingen.

Verbod op praktijken

Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen: ‘Google houdt iedereen voortdurend in de gaten. Ook met gebruik van third party cookies – die onzichtbaar zijn – blijft Google gegevens verzamelen via websites en apps van anderen, zelfs wanneer iemand zijn producten of diensten niet gebruikt. Dit stelt Google in staat vrijwel het gehele internetgedrag van zijn gebruikers te monitoren. Daarnaast verzamelt Google voortdurend de fysieke locaties van gebruikers, ook wanneer zij hun apparaten niet actief gebruiken en denken ‘offline’ te zijn.’

Gesprekken zonder resultaat

Google voegt de verzamelde gegevens samen en maakt hiervan diepgaande profielen van de levens van consumenten. Die profielen deelt Google zonder hun toestemming met andere partijen, terwijl het totaal onduidelijk is wat die daarmee doen. Ook geeft Google gegevens door aan landen buiten Europa, waardoor Nederlandse consumenten worden blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden. Van der Veer: ‘De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen.’

Compensatie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Behalve dat Google moet stoppen met zijn verregaande privacyschendingen, moet de techreus consumenten ook compenseren voor de fundamentele inbreuk op hun privacy. Daarom wordt in de rechtszaak voor iedere consument die gebruik heeft gemaakt van Google een bedrag van €750 aan schadevergoeding geëist. En daarbovenop wordt de rechter gevraagd nog een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de gegevens die Google heeft verzameld en gedeeld.’

Vuist tegen Google

Ruim 82.000 consumenten hebben zich al aangemeld voor de Google claim. Molenaar: ‘Wij roepen andere consumenten op dit voorbeeld te volgen. Iedereen gebruikt wel één of meer diensten van Google, dus iedereen is gedupeerd. Hoe meer mensen zich aansluiten bij deze actie, hoe groter de vuist die we samen kunnen maken tegen Google.’

Samenwerking

De Stichting Bescherming Privacybelangen behartigt de belangen van in Nederland wonende gebruikers van Google’s producten en diensten die benadeeld zijn door Google’s privacyschendingen. De stichting trekt in de zaak tegen Google samen op met de Consumentenbond. Consumentenbond Claimservice, een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en ConsumentenClaim, verwerkt de aanmeldingen van de aangesloten gedupeerden.