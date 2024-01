Aanhouding na bedreiging via facetime

Een man zou maandagmiddag via facetime iemand bedreigd hebben met een vuurwapen. Nadat de melding hiervan bij politie is binnengekomen is een zoekactie gestart naar de verdachte die de bedreiging geuit zou hebben. Getuigen melden dat de verdachte zou rondrijden in een witte bestelbus. Op het moment dat de politie de bestelbus in het viezer krijgt, zien politieagenten dat de bestuurder wil wegrijden. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de inzittende van deze bus nog in het bezit zou kunnen zijn van een vuurwapen. Daarom voerden agenten een BTGV procedure (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) uit. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het gaat om een 37-jarige man uit Maastricht. Een op een vuurwapen gelijkend voorwerp is inmiddels aangetroffen.