'Mensen moeten oppassen met het invullen van online surveys'

De invloed van influencers is groot dankzij hun vele volgers op platforms als Instagram en TikTok. Volgers kopiëren vaak het gedrag van influencers. Denk aan de ‘Get to Know Me’-trend, waarbij influencers en dus ook hun volgers online surveys invullen om persoonlijke informatie te delen. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat cybercriminelen misbruik maken van dit soort trends om accounts te hacken. Dit zegt Jelle Wieringa van KnowBe4

Wieringa: 'Influencers zetten de trend als het gaat om nieuwe hypes en spelletjes die ze laten zien in hun stories. Geïnspireerd door hun online idolen kopiëren volgers dit gedrag. Een goed voorbeeld is de recente ‘Get to Know Me’-hype. Mensen ontvangen een korte survey in hun inbox om zichzelf te beschrijven. Denk aan zaken gegevens als geboortedatum en -plaats, favoriete kleur, naam van een huisdier.'

Cybercriminelen zien in dit soort surveys een makkelijke manier om toegang te krijgen tot persoonlijke data van mensen. Door zich voor te doen als influencer en een survey te sturen naar de inbox van volgers, manipuleren ze hun slachtoffers. Als ze de beschikking hebben over deze persoonlijke data is het voor hen een stuk eenvoudiger om toegang te krijgen tot online accounts.

Het lijkt misschien onschuldig, maar zo’n Get To Know Me-trend zorgt ervoor dat mensen te makkelijk hun data prijsgeven. Zeker wanneer influencers dit gedrag stimuleren. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico’s van online surveys. Ze moeten ze niet invullen zonder eerst grondig te checken of de afzender deugt. Bij voorkeur vullen ze hem überhaupt niet in als dat niet echt van belang is.