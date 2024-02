Herstel na online seksueel misbruik te vaak gehinderd door victim blaming

Jongeren die te maken hebben met online seksueel misbruik voelen zich vaak schuldig of schamen zich. Reacties uit de omgeving als “had je die foto maar niet moeten sturen..” en “had je maar niet online moeten komen..” versterken dit gevoel en zit het herstel vaak in de weg. Om dit tegen te gaan zijn jongeren die online seksueel misbruik meemaakten, samen met online platform WTFFF!?, een campagne gestart met de oproep: join #noblamenoshame.

Nathalie Gaal-Franse, expert online seksueel misbruik bij Fonds Slachtofferhulp: ‘’jongeren die online seksueel misbruik meemaken, blijven nog veel te vaak onder de radar. Ze schamen zich of kampen met schuldgevoelens waardoor ze er niet over durven te praten en laat staan hulp durven te zoeken. We spreken daarom van een ‘dark number’. Daarnaast zit victim blaming het herstel van veel slachtoffers in de weg. Door de schuld bij het slachtoffer te leggen, geven we daders indirect een vrijbrief en lossen we dit maatschappelijke probleem niet op. Een no blame, no shame-cultuur is in alle opzichten essentieel.”

De jongeren die deze ‘no blame no shame’-campagne samen met WTFFF!? ontwikkelden, kregen allemaal te maken met negatieve gevolgen en kampten met schaamte- en schuldgevoelens. Deelnemer Rosanne: “Er werd altijd naar mij gekeken alsof ik fout zat en er werd gezegd dat ik geen foto had moeten sturen. Niemand keek naar degenen die de foto doorstuurden, terwijl zij fout zaten. Door mee te doen en mijn verhaal te delen hoop ik dat mensen die een intieme foto ontvangen die niet meer doorsturen en dat degene die de foto maakt nooit meer de schuld krijgt.”

Portretten

De jongeren zijn voor deze campagne geportretteerd door fotografe en ervaringsdeskundige Robin Griffin en hebben gezamenlijk hun portretten op een creatieve manier bewerkt. Tijdens deze workshop (gehost door Sarah Dekker-Aloui van The Safe Space Club) werd gesproken over de gebeurtenissen en over emotieregulatie, de deelnemers maakten een mindmap, schreven een brief (aan bijvoorbeeld de dader) en maakten ieder voor zich een unieke creatie waarin ze hun eigen gevoelens laten zien die ze voelden door het online seksueel misbruik.

Met de campagne “join #noblamenoshame” creëren jongeren, samen met WTFFF!?, een beweging. Ze roepen anderen op een belangrijke boodschap te delen: als je online seksueel misbruik meemaakt blame of shame ik je niet, maar ben ik er voor je.

Over WTFFF!?

WTFFF!? is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp. Op wtfff.nl staan de ervaringsverhalen centraal van jongeren die online seksueel misbruik hebben meegemaakt en dit hebben overwonnen. WTFFF!? geeft uitleg over de gevolgen van online seksueel misbruik, verwijst naar professionele hulp en biedt de mogelijkheid zelf (anoniem) een ervaring te delen. Doel is om samen met jongeren bewustwording te creëren, te destigmatiseren en de drempel naar hulp te verlagen.