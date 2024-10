Munitieopslag Defensie in Friesland gebruikt veiligere LiFi voor assemblage

Munitieopslag met LiFi

'Dinsdag werd op de munitieopslag in het Friese Beetgumermolen een lichtend voorbeeld gegeven van deze techniek', aldus Defensie. LiFi wordt door Defensie al langer toegepast als alternatief voor radiosignalen zoals WiFi en kabels bij datacommunicatie. Een tegenstander kan radiosignalen immers makkelijk onderscheppen. Kabels uitrollen is op z’n minst zwaar en tijdrovend. En het is in vele gevallen gewoon niet mogelijk vanwege terreinomstandigheden, de lokale infrastructuur of het tempo van de gevechtshandelingen.

Razendsnel communiceren

LiFi is dan een oplossing. Het maakt gebruik van een onzichtbare lichtbundel die als transportmiddel voor data werkt. Dat gebeurt met een beperkte afstand tussen zender en ontvanger, en in een rechte lijn. Hierdoor is onderschepping en opzettelijke verstoring van het signaal vrijwel onmogelijk en kun je in stilte razendsnel communiceren.

Commandopost

Defensie heeft al veel eerder het belang van LiFi ingezien. Er wordt al een aantal jaren nauw samengewerkt met de Nederlandse industrie om het gebruik van LiFi te onderzoeken en in het veld te testen. LiFi is ondertussen ingezet bij een aantal statische en dynamische situaties. Zo is het mogelijk om met LiFi snel en eenvoudig een commandopost in te richten, zonder kabels en zonder WiFi.

Enorm verschil

De veilige, draadloze verbinding met licht is ook goed in te zetten wanneer militaire voertuigen voor korte tijd samenkomen. Ze rijden dan als het ware de verbinding in en weer uit. Dit kan een enorm verschil maken tijdens operaties. De meest recente ontwikkeling is communicatie ‘on the move’. Tijdens het rijden of varen blijven de vaar- of voertuigen met elkaar verbonden door automatisch verbindende LiFi-apparatuur.

Geen gevaar op vonken meer

Nu krijgt LiFi dus ook een toepassing bij de assemblage en opslag van munitie. WiFi is dan uit den boze, omdat de ontsteking van munitie gevoelig kan zijn voor de elektromagnetische radiogolven. Maar er is wél snelle datacommunicatie nodig voor de mensen die met munitie werken. Bij de assemblage worden bijvoorbeeld flinke handleidingen gebruikt. Dat moest tot nu altijd op papier, met informatie die heel vaak wijzigt. Met veilige LiFi scheelt het een hoop werk en is de informatie altijd up-to-date.

Demonstratie

De demonstratie van de pilot in Beetgumermolen liet al deze voordelen van LiFi zien. Sergeant- majoor Dave Hildebrand, hoofd Munitieassemblage en Transport: “Dit is voor munitiemedewerkers een innovatie waar ze al jaren op zitten te wachten.”