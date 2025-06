Lancering grootschalig onderzoeksprogramma Weerbaar tegen online criminaliteit

Waarom dit onderzoeksprogramma?

Online criminaliteit neemt explosief toe: jaarlijks worden bijna twee miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit. De gevolgen zijn niet alleen financieel, maar ook emotioneel en psychologisch zwaar. Angst, schaamte en een verminderd gevoel van veiligheid spelen een grote rol in de nasleep van online criminaliteit. Ondanks de toenemende aandacht voor dit probleem, blijven er veel onbeantwoorde vragen over de impact, preventie en hulpverlening bij online slachtofferschap.

Het onderzoeksprogramma richt zich daarom op twee kerngebieden:

Preventie – Het voorkomen van slachtofferschap door het vergroten van digitale weerbaarheid.

Reactie en nazorg – Het minimaliseren van de impact en versterken van de veerkracht van slachtoffers.

Samenwerking met experts en praktijkpartners

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door de samenwerkende hogescholen De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion, onder leiding van dr. Susanne van ’t Hoff- de Goede en dr. Remco Spithoven. Daarnaast zijn belangrijke stakeholders betrokken, zoals de politie, ministeries, NGO’s, verzekeraars en toonaangevende initiatieven op het gebied van cyberweerbaarheid.

Fonds Slachtofferhulp levert een actieve bijdrage aan het programma met inhoudelijke expertise op het gebied van slachtofferzorg en preventie en een financiële bijdrage van 550.000 euro per jaar, waarvan 250.000 euro per jaar wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Carlo Contino, hoofd Impact, Kennis en Innovatie bij Fonds Slachtofferhulp, benadrukt het belang van dit programma: “Online criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Dit onderzoek zorgt ervoor dat slachtoffers betere ondersteuning krijgen en dat preventieve maatregelen effectiever worden ingezet.”

Dit onderzoeksprogramma draagt bij aan een veilige digitale samenleving door praktische ondersteuning te bieden aan slachtoffers. Daarnaast worden preventiecampagnes ontwikkeld om veilig digitaal gedrag te bevorderen en komen er speciale tools voor kwetsbare doelgroepen. De inzichten uit het onderzoek worden bovendien direct toegepast in de praktijk van hulpverlening en beleid, zodat slachtoffers beter geholpen worden en toekomstige online criminaliteit zoveel mogelijk wordt voorkomen.

“Wat dit programma uniek maakt, is dat we vier jaar lang de ruimte krijgen om fundamenteel én praktijkgericht onderzoek te doen”, aldus onderzoeker Van ’t Hoff- de Goede van De Haagse Hogeschool. “Dat levert waardevolle inzichten op in wie slachtoffers zijn, wat ze meemaken en welke hulp wel of juist niet werkt. Die kennis helpt ons om betere voorlichting te geven, effectievere hulpverlening te ontwikkelen en mensen weerbaarder te maken tegen online criminaliteit.” Onderzoeker Spithoven van Saxion Hogeschool: “Online criminaliteit raakt mensen op een ingrijpende manier, maar in de politiek en samenleving blijft het nog stil. Met dit programma kunnen we iets structureels opbouwen, voor wetenschap én voor slachtoffers.”

Ook volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is juist de samenwerking tussen wetenschap, praktijk en beleid hierin cruciaal. Justus Kox, directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid: “Zo voorkomen we dat nieuwe inzichten in een la verdwijnen. De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk maakt dit programma krachtig en relevant.”