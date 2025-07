Zzp’ers met ICT-beroep investeren vaakst in vernieuwing en AI

In 2025 gaf 38 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) aan in de afgelopen twee jaar te hebben geïnvesteerd in het verbeteren van werkprocessen of efficiënter werken. Dit meldt het CBS donderdag.

ICT'ers gebruiken het meest AI

Investeren in het aanbieden van nieuwe of verbeterde producten of diensten werd door 34 procent gedaan. 'Zzp’ers met een ICT-beroep deden dit soort investeringen in verhouding vaak, en investeerden daarbij ook vaker dan andere beroepen in AI', aldus een onderzoek dat tweejaarlijks door TNO en het CBS wordt uitgevoerd.

Kunstmatige intelligentie (AI)

In dit onderzoek hebben TNO en CBS in 2025 voor het eerst aan zelfstandig ondernemers zonder personeel gevraagd of zij geïnvesteerd hebben in vernieuwing of verbetering van hun producten, diensten of werkprocessen, en of zij daarbij in kunstmatige intelligentie (AI) hebben geïnvesteerd. Om dit soort investeringen in context te plaatsen, is ook naar andere soorten investeringen gevraagd, en wat zzp’ers dan als hun belangrijkste investering zagen. Het gaat hierbij om zowel investeringen met tijd als met geld.

Automatisering, snellere machines, AI of nieuwe manieren van werken.

Investeringen in nieuwe of verbeterde producten of diensten betreffen bijvoorbeeld productontwikkeling, marktonderzoek of machines met nieuwe mogelijkheden. Bij het verbeteren van werkprocessen gaat het bijvoorbeeld om automatisering, snellere machines, AI of nieuwe manieren van werken.