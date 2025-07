Onderzoek bij OM na signaal van Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Rotterdam

Vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een signaal binnengekomen dat er een mogelijke kwetsbaarheid is in de Citrix Netscalers. 'Deze zijn voor het OM belangrijk om toegang te geven aan gebruikers tot de omgeving van de kantoorautomatisering. Een grondige analyse van de OM-omgevingen heeft reden gegeven om aan te nemen dat er ook werkelijk gebruik is gemaakt van deze mogelijke kwetsbaarheid', zo meldt het OM vrijdag.